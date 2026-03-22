Ligue des champions africaine : l’AS FAR et l’Espérance de Tunis éliminent les géants égyptiens et filent en demi-finales

En quarts de finale retour de la Ligue des champions de la CAF, samedi 21 mars au Caire, l’AS FAR Rabat et l’Espérance Sportive de Tunis ont chacune réalisé l’exploit d’éliminer respectivement Pyramids FC, tenant du titre, et Al Ahly, club le plus titré du continent. Deux victoires à l’extérieur qui propulsent le Maroc et la Tunisie dans le dernier carré de la compétition reine du football africain.

L’AS FAR prend sa revanche sur le champion en titre

Après un match aller disputé à Rabat et conclu sur un score de parité (1-1), les Militaires se présentaient au stade du 30 Juin avec l’obligation de s’imposer pour éviter l’élimination. L’équipe d’Alexandre Santos n’a pas tardé à donner le ton : dès la 9e minute, Reda Slim, remplaçant au match aller, a ouvert le score sur un service précis de Youssef El Fahli, mettant d’entrée la défense égyptienne sous pression.

Solide et disciplinée, la formation marocaine a contenu les assauts de Pyramids FC jusqu’à la pause, avant de porter l’estocade au retour des vestiaires. À la 54e minute, le capitaine Mohamed Rabie Hrimat, fraîchement convoqué en équipe nationale, a inscrit le but du break de la tête sur un centre de Slim, désormais passeur décisif. La réduction du score par Fiston Mayele à la 62e minute n’a pas suffi à empêcher l’élimination du tenant du titre. Sur l’ensemble des deux confrontations, l’AS FAR l’emporte 3-2 et prend sa revanche sur Pyramids, le club qui l’avait éliminée à la même étape la saison précédente.

L’Espérance renverse Al Ahly dans un scénario à couper le souffle

Le même soir, au stade international du Caire, l’Espérance Sportive de Tunis a signé un exploit tout aussi retentissant en dominant Al Ahly 3-2, après une victoire 1-0 acquise à l’aller à Radès. Les Sang et Or ont pourtant connu une première période difficile, dominés par des Égyptiens qui ont ouvert le score dès la 10e minute par l’intermédiaire de Mahmoud Trezeguet. Face à une équipe d’Al Ahly agressive, le gardien Bechir Ben Said a multiplié les arrêts décisifs pour maintenir les siens dans la partie.

Tout a basculé en seconde période. L’Espérance, métamorphosée, a égalisé à la 68e minute grâce à Florian Danho, profitant d’une erreur de relance de la défense cairote. Puis, à la 79e minute, Mohamed Amine Tougaï a transformé un penalty obtenu par Houssem Tka, donnant l’avantage aux Tunisiens. Le scénario a pris une tournure dramatique quand Hamza Jelassi a marqué contre son camp à la 84e, permettant à Al Ahly de revenir à 2-2. Mais dans un dénouement digne des grandes épopées continentales, ce même Jelassi s’est racheté en inscrivant de la tête le but de la délivrance à la 90e+4, offrant aux Sang et Or une qualification historique : c’est la première fois de leur histoire qu’ils s’imposent face à Al Ahly en Égypte.

En demi-finales, l’AS FAR affrontera le vainqueur du duel entre la RS Berkane et Al Hilal Omdurman, tandis que l’Espérance croisera le fer avec Mamelodi Sundowns qui a éliminé le le Stade Malien.

Les matchs aller sont programmés du 10 au 12 avril, les retours du 17 au 19 avril. La finale est prévue en mai 2026.