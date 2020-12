Liberia, « Mister liar man » : George Weah sort une nouvelle chanson pour solder ses comptes

George Manneh Weah a véritablement de l’imagination. En effet, le président du Libéria a publié une nouvelle chanson reggae dans laquelle il a répondu à ses critiques comme « Mister Liar Man » et en même temps justifié son innocence dans de nombreuses accusations contre sa personne.

Au Liberia , on parle tellement des abus du Président George Weah que cela l’a amené à exprimer son chagrin et sa colère dans cette chanson qu’il a publiée cette semaine. « Mr Liar Man », la quatrième chanson sortie par l’ancienne star du football africain, qui est devenue un politicien et parfois même un musicien, a suscité de vives réactions dans le pays. « Je n’ai pas fait les choses que vous aviez dit que j’avais faites, Mister Liar Man … Jah vous jugera », le Président Weah, sur un ton jamaïcain, a chanté les lignes de sa nouvelle chanson.

Au Liberia, la chanson est diffusée dans les principaux programmes du matin à la radio, elle est aussi devenu le sujet de discussions dans les médias sociaux, chacun commentant la chanson soit en se moquant, soit en appréciant le Président. Par exemple, Abraham Darius Dillon, un critique anti-gouvernement bien connu, pense que le président George Weah faisait référence à un correspondant de la radio nationale libérienne, qui a récemment été limogé pour avoir critiqué son leadership dans le pays, dans un message via Facebook. Certains observateurs de la vie politique et des médias affirment que le Président George Weah a exercé des représailles contre cet ancien fonctionnaire.

Récemment, ancien directeur adjoint de la radiodiffusion rurale au Liberia Broadcasting System, J.V Boima a fui le Liberia lorsqu’il a accusé le Président Weah d’avoir des relations avec sa femme. Dans une fuite audio, J.V Baima a été entendu dire à un collègue que le Président avait acheté une voiture pour sa femme avec qui le dirigeant entretenait une relation amoureuse. Toutefois, le bureau du Président et ses opposants continuent de nier les allégations.

Rappelons qu’au début des années 2000, le Président George Weah a sorti une chanson qu’il a psalmodiée avec d’anciens footballeurs européens sur l’amour et l’unité en Afrique. En 2014, il a chanté avec un musicien ghanéen, Sidney, dans une chanson visant à sensibiliser sur l’épidémie d’Ebola qui avait éclaté dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Ces derniers mois, il en a publié un autre, dans lequel il parle de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

La chanson du Président George Weah, Coronavirus, a été présentée dans des programmes de radio locaux et internationaux et a été utilisée pour produire des jingles de sensibilisation contre le Covid-19 au Liberia. Une chose est toutefois sûre, dans cette nouvelle chanson, le Président George Weah solde ses comptes.