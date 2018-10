Lettre d’un amoureux de la liberté aux citoyens français

Citoyens français, j’ai toujours aimé votre goût pour la liberté, votre refus immodéré de vous plier à l’ordre des choses comme devant une inéluctable fatalité. C’est à cet aspect rayonnant de votre personnalité collective que je souhaite m’adresser, cet aspect que de nombreux critiquent, parce qu’ils ne le comprennent pas, que d’autres admirent dans des élans proches du dithyrambe.

Le Cameroun en guerre civile

À l’heure actuelle, au Cameroun, une guerre sévit entre l’état central et les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, ancien Southern Cameroons, qui s’est fédéré en 1961 à la République du Cameroun. Les revendications de ces deux régions se résument en un mot : liberté. En effet, l’ancien Southern Cameroons réclame la restauration de son indépendance.

Aucune initiative politique sérieuse n’est menée depuis le début du conflit pour le résorber. Cela a pour conséquence une détérioration continuelle de la situation sécuritaire avec son cortège de morts atroces, de déplacés et de réfugiés. Bref, des drames humains qui demanderont de dizaines et des dizaines d’années pour être digérés. Devant ce désastre, des mobilisations citoyennes peuvent et doivent pousser les parties à entamer des négociations afin de résoudre durablement cette question.

Refuser le silence

La guerre au Cameroun est passée sous silence. Elle aurait mérité un meilleur traitement, en ce sens que le Cameroun joue un rôle pivot dans les relations entre la France et ses anciennes possessions d’Afrique.Vous, citoyens français, vous pouvez contribuer à rompre le mutisme qui entoure cette guerre et accélérer sa résolution. Pourquoi, me demanderez-vous ? Parce qu’elle vous concerne aussi.

La France a exercé de 1918 à 1960 un mandat puis une tutelle de l’ONU sur le Cameroun français au terme de la colonisation allemande. Elle l’a donc conduit à son indépendance et de ce fait en a façonné le destin.

Ensuite, la France continue d’être un partenaire privilégié du Cameroun tant sur le plan économique que politique.

Enfin, de nombreux liens privés se sont tissés entre nos deux pays, des milliers de Camerounais vivent en France, de même que des Français sont installés au Cameroun. Des unions ont lieu entre les ressortissants de nos deux pays. Ce qui signifie que près de vous, vos voisins, amis, collègues, conjoints se sentent concernés, voire affectés par la situation dramatique en cours.

Que faire concrètement ?

Je vous exhorte, citoyens français, à user de vos droits et à interpeller les pouvoirs publics afin qu’ils pèsent de tout leur poids à l’ouverture de négociations. Votre pays est membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU et pourrait donc engager auprès de cette institution une action allant dans ce sens.

Vous pouvez également saisir les députés de vos circonscriptions respectives pour qu’ils vous apportent une information claire et détaillée de la situation, ou qu’ils questionnent le gouvernement par les voies réglementaires.

Une nouvelle ère possible

Citoyens français, vous pouvez ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays et par extension avec l’Afrique. La société civile a ce pouvoir démocratique de pousser le gouvernement à l’action.

Il y a 60 ans, une autre guerre silencieuse s’était déroulée dans l’ancien Cameroun français avec son cortège de massacres et de destins à jamais brisés. Il ne faut plus que cela se répète.Les individus épris de liberté que vous êtes le comprennent assurément.

Par Timba Bema, écrivain

Lire aussi :