Letsile Tebogo, l’éclair du Botswana fait vibrer Gaborone

À domicile, Letsile Tebogo électrise Gaborone et remet le Botswana sur la carte de l’athlétisme mondial. Devant un public conquis, le jeune sprinteur s’est imposé avec autorité sur 200 mètres lors du Golden Grand Prix 2025. Plus qu’une victoire, une démonstration de puissance et d’ambition pour un pays qui rêve désormais en grand.

Le Botswana Golden Grand Prix 2025 a tenu toutes ses promesses et offert à Gaborone un véritable moment de gloire. Devant un stade comble, Letsile Tebogo, icône nationale de l’athlétisme, a brillé sur le 200 mètres avec un chrono de 20,23 secondes. Une victoire maîtrisée qui vient clore un début de saison marqué par un retour en force. Porté par l’enthousiasme populaire, le jeune sprinteur démontre que le Botswana peut désormais rêver à voix haute sur la scène mondiale.

Un retour en terrain conquis

C’était un rendez-vous attendu, et Tebogo n’a pas failli à sa mission. Aligné aux côtés du Sud-Africain Luxolo Adams, le champion olympique du 200 mètres a dominé la course sans jamais laisser planer le doute. Dès le virage, il creuse l’écart et relâche même son effort dans les derniers mètres, prouvant une nouvelle fois sa supériorité. Avec ce chrono de 20,23 secondes (-1,6 m/s), l’enfant du pays signe une victoire symbolique, plus tactique que record, mais pleine de promesses à l’approche des échéances mondiales.

Pour Tebogo, cette victoire n’est pas seulement personnelle : elle est aussi collective. « Je pense que nous sommes prêts« , a-t-il déclaré, évoquant le soutien du gouvernement et de la population. Le Golden Grand Prix de Gaborone a servi de répétition générale pour les futures compétitions internationales. Le public, massif et passionné, a montré que le Botswana a l’ambition – et désormais l’expérience – d’accueillir les grands événements d’athlétisme. Dans cette dynamique, Tebogo incarne plus qu’un athlète : il est le porte-étendard d’une nation qui se rêve championne.

Une victoire pour gommer les regrets

« C’est une saison de rattrapage pour nous« , a lancé Tebogo en conférence de presse, faisant référence à des performances jugées en demi-teinte en début d’année. Après une série de courses sur 400 m, ce retour sur sa distance fétiche était très attendu. En dominant le 200 m à domicile, il signe un message fort : le Botswana ne sera pas en retrait lors des grands rendez-vous de 2025. Déjà auréolé d’un titre olympique, il entend bien récidiver. « Parmi les trois victoires, une nous revient« , insiste-t-il, déterminé à hisser son pays au sommet.

Au-delà de la performance de Tebogo, le Grand Prix de Gaborone a été marqué par une palette de performances impressionnantes. La Sud-Africaine Hanna Hope Vermaak, âgée de seulement 17 ans, s’est imposée sur le 100 m féminin avec un temps de 11,44 s. L’Égyptienne Bassant Hemida, quant à elle, a brillé sur 400 m, une distance pourtant inédite pour cette spécialiste du sprint court, avec un record personnel de 50,77 s. Autant de résultats qui confirment la vitalité de l’athlétisme africain, capable de surprendre et de renouveler ses figures.