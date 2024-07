JO 2024 : Letsile Tebogo, une étoile montante de l’athlétisme africain en quête d’or à Paris

Letsile Tebogo, le jeune prodige botswanais du sprint, vise l’or aux JO 2024 à Paris après des performances époustouflantes en athlétisme mondial.

À seulement 21 ans, Letsile Tebogo s’est déjà forgé une place dans l’histoire de l’athlétisme mondial. Ce jeune sprinteur botswanais, né le 7 juin 2003, a fait sensation lors des Championnats du monde d’athlétisme en 2023 à Budapest en devenant le premier Africain à décrocher une médaille sur le 100 mètres. Avec un temps de 9″88, il a terminé deuxième, juste derrière l’Américain Noah Lyles.

Le recordman d’Afrique sur 200 mètres

Mais Tebogo ne s’est pas arrêté là. Quelques jours après son exploit sur le 100 mètres, il a de nouveau marqué les esprits en remportant la médaille de bronze sur le 200 mètres avec un temps de 19″81. Plus impressionnant encore, il détient le record d’Afrique de cette distance avec un chrono de 19″50, réalisé en juillet 2023 à Londres. Cette performance fait de lui l’homme le plus rapide du continent africain sur 200 mètres.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent une opportunité en or pour Letsile Tebogo de consolider sa place parmi les grands noms du sprint mondial. Bien décidé à contester la domination des Américains et des Jamaïcains, Tebogo vise rien de moins que l’or sur les pistes parisiennes. Sa détermination et ses performances passées laissent présager des moments de grande intensité lors des épreuves de sprint cet été.

Un symbole pour toute l’Afrique

Au-delà de ses performances individuelles, Letsile Tebogo incarne l’espoir et la fierté de tout un continent. Son ascension fulgurante dans le monde de l’athlétisme inspire des millions de jeunes Africains et rappelle que le talent et la détermination peuvent mener aux sommets les plus inaccessibles. Il est un véritable ambassadeur du sport africain sur la scène internationale.