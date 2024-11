Diplomatie : le Bénin félicite l’opposition victorieuse du Botswana

Au Botswana, l’opposition conduite par l’avocat défenseur des droits humains, Duma Boko, a remporté les élections législatives et par la même occasion la présidentielle à l’issue du scrutin du 30 octobre 2024. À la suite de cette prouesse, le Bénin, à travers son ministère des Affaires étrangères, a adressé des félicitations à l’opposition botswanaise.

« La République du Bénin adresse ses plus vives félicitations à l’Umbrella for Democratic Change (UDC), vainqueur des élections générales du 30 octobre 2024 au Botswana », commence le communiqué du ministère des Affaires étrangères. « En saluant cette transition pacifique et démocratique, poursuit le texte, le Bénin rend hommage au peuple botswanais pour sa maturité politique exemplaire, qui honore la démocratie africaine ».

Et de conclure : « Le Bénin réaffirme aux nouvelles autorités botswanaises son engagement à renforcer ses liens de partenariat avec le Botswana, en faveur d’une intégration africaine accrue et de la réalisation des aspirations communes de nos peuples pour la paix et la prospérité ».

Des élections pacifiques, inclusives et transparentes attendues également au Bénin

Le communiqué du ministère béninois des Affaires étrangères tombe à point nommé. Puisqu’à moins de deux ans des élections générales de 2026, les Béninois continuent de s’interroger sur ce qui se passera dans leur pays. Beaucoup continuent d’émettre des doutes sur la volonté réelle du Président Patrice Talon de s’en tenir à ses deux mandats constitutionnels. Ceci, en dépit de l’assurance renouvelée du chef de l’État qui a affirmé à plusieurs reprises son intention de ne pas aller à la quête d’un troisième mandat.

Le doute persiste malgré tout, surtout que le nouveau Code électoral voté il y a quelques mois comporte des dispositions qui ne rassurent pas la majorité des Béninois et qui sont taxées de clivantes par une grande partie de la population. Pour cette dernière, certaines dispositions de ce Code ne viseraient qu’à exclure une partie de la classe politique – en l’occurrence l’opposition – du jeu électoral. En tout cas, le Botswana vient de montrer le chemin et s’apprête à investir son nouveau Président. En effet, c’est ce lundi 4 novembre 2024 qu’aura lieu à Gaborone la passation du pouvoir entre Mokgweetsi Masisi et Duma Boko.