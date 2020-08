Les Vodafone Ghana Music Awards : « Artiste de l’année », les lauréats de 1999 à 2020

Les Vodafone Ghana Music Awards de cette année ont pris fin avec succès avec Kuami Eugene, qui inscrit son nom dans le livre d’histoire en tant que lauréat de « Artiste de l’année ». Il a battu la concurrence féroce des rappeurs Sarkodie et Medikal, du chanteur Kofi Kinaata et de la seule femme de la catégorie, Diana Hamilton, à remporter le prix convoité.

Le programme de récompenses a été lancé en 1999 par Charterhouse Productions, une société événementielle au Ghana et depuis sa création, un tas de légendes et de nouveaux venus ont eu un impact remarquable sur le spectacle. Des catégories telles que « Chanson de l’année », « Rappeur de l’année », « Meilleure collaboration de l’année », « Artiste reggae-Dancehall de l’année » et « Meilleur nouvel artiste de l’année » ont généré de nombreuses conversations et controverses, et largement débattues au fil des ans.

Toutes les années ont des gagnants dans la catégorie la plus élevée. Cependant, en 2019, elle a été annulée en raison d’une bagarre qui a éclaté entre les stars controversées du dancehall, Stonebwoy et Shatta Wale, au point que l’un d’eux brandissait une arme à feu à la télévision en direct. La décision du conseil de ne pas décerner le prix à un artiste nommé cette année-là a permis à la star du dancehall, Ebony Reigns, de régner cette année-là. Indirectement, elle a régné pendant deux ans.

Jusqu’à présent, le musicien le plus récompensé dans la catégorie « Artiste de l’année » est Sarkodie avec deux trophées. Il a gagné le premier en 2010 et le second en 2012. Il est le seul musicien à avoir reçu deux distinctions dans cette catégorie.

En 2017, Joe Mettle a agréablement surpris les mélomanes en devenant le premier musicien gospel à remporter le prix le plus élevé. En revanche, l’édition 2020 a vu Kuami Eugene remporter le plus grand prix, après avoir également remporté la catégorie « Artiste High-life de l’année ». A noter que la chanteuse Celestine Donkor a fait sensation au cours de cette Edition de Vodafone Ghana Music Awards (VGMA) en remportant le prix de « Meilleur chanteur Gospel de l’année ».

Kwesi Arthur a remporté le titre de « Rappeur de l’année », Ras Kuuku et Fameye ayant respectivement remporté le « Reggae Dancehall Act » et le meilleur nouvel acteur de l’année. « Ofeetso » de Sarkodie, mettant en vedette le prince Bright, a remporté la meilleure collaboration de l’année avec « Things Fall Apart » de Kofi Kinaata, la chanson la plus populaire de l’année.

Lauréats de l’Artiste de l’année de 1999 à 2020

2020 Kuami Eugene

2019 Annulé

2018 Ébène

2017 Joe Mettle

2016 EL

2015 Stonebwoy

2013 R2Bees

2012 Sarkodie

2011 VVIP

2010 Sarkodie

2009 Okyeame Kwame

2008 Kwaw Kese

2007 Samini

2006 Ofori Amponsah

2005 Obour

2004 VVIP

2003 Kontihene

2002 Lord Kenya

2001 Kojo Antwi

2000 Papa Lumba

1999 Akyeame (Quophi Okyeame et Okyeame Kwame)