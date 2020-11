Les salaires des acteurs de Muvhango révélés !

Ces dernières années, de nombreuses questions ont été posées sur la série la plus regardée d’Afrique du Sud et sur ce que les acteurs empochent à la fin du mois. Muvhango, qui a marqué de son empreinte le paysage cinématographique de la nation arc-en-ciel, possède également la plus grosse masse salariale, en raison de sa forte audience.

Compte tenu de ses nombreuses retransmissions sur les écrans, Muvhango est probablement l’un des feuilletons les plus rémunérateurs d’Afrique du Sud. L’acteur principal de Muvhango et membre de la distribution de longue date gagne entre 20 000 et 30 000 rands (plus de 1 million FCFA) par mois, en raison de son rôle influent. McDonald Ndou dans son rôle de « KK » perçoit entre 75 000 et 90 000 rands (3,2 millions FCFA) par mois.

Sydney Ramakuwela, en tant que Mulalo perçoit un salaire compris entre 60 000 et 70 000 rands (2,5 millions FCFA). Dingen Khumalo, dans son rôle de James, gagne entre 75 000 et 80 000 rands (2,8 millions FCFA) par mois. Étonnamment Azwimmbavhi Rambuda, en tant que « Mpho » touche entre 35 000 et 40 000 rands (1,4 million FCFA) par mois. Inoccentia Makapila qui joue « Rendani » est payée entre 35 000 et 45 000 rands (1,6 million FCFA) par mois.

De plus, Buhle Samuels, en tant que « Matshidiso » est rémunéré entre 45 000 et 55 000 rands (2,8 millions FCFA) par mois. Liteboho Molise dans son rôle de « Tebogo » reçoit un salaire compris entre 25 000 et 35 000 rands (1,2 million FCFA). Bukamina Cebekhulu, qui joue le personnage de « Gugu », touche entre 45 000 et 50 000 rands (1,7 million FCFA) par mois.

Cependant, un certain nombre de salaires des acteurs de Muvhango n’ont pas été établis, car leurs paiements mensuels dépendent de leur temps passé dans la série. Muvhango est l’un des feuilletons les plus regardés, c’est pourquoi, un certain nombre d’acteurs de soutien sont sollicités et ils gagnent entre 3 000 et 6 000 rands (213 998 FCFA) par mois.