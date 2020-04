Les rappeurs plus riches que les footballeurs : Jay-Z gagne plus que Cristiano Ronaldo

La question de savoir « entre les musiciens et les joueurs de football qui sont les plus riches » revient très souvent. Question qui semble avoir été tranchée, car il a été établi que le rap nourrit mieux son homme que le football.

Ce sont deux professions pourvoyeurs de revenus astronomiques. Le rap et le foot rapportent des revenus fous. Si Cristiano Ronaldo est de loin la star qui a le plus de followers (211 millions), donc une plus grande notoriété sur la Toile, tel n’est pas le cas s’agissant de ses revenus comparés à ceux de certains rappeurs, Jay-Z notamment.

Une étude comparative des revenus des 10 rappeurs les plus riches du monde en 2020 et des 10 footballeurs les plus nantis, faite par Sportune, révèle d’importants écarts. Il a en effet été établi que les rappeurs peuvent gagner le double des footballeurs. Cristiano Ronaldo par exemple, le plus fortuné des footballeurs, a une fortune estimée proche de 460 millions de dollars.

Le plus riche des rappeurs, l’auteur, compositeur, interprète Jay-Z, a lui, une fortune estimée à un milliard de dollars ! Comme quoi, le rap, de loin, nourrit mieux son homme que le football. Comme quoi, Cristiano Ronaldo, ami du champion marocain de kick-boxing Badr Hari, est tombé sur plus nanti que lui.