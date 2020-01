Ce ne sont pas les parcs naturels qui manquent sur le continent africain. En fait, le continent est même réputé pour ses beaux parcs qui font rêver le monde entier.

Un tour d’horizon des plus beaux parcs naturels d’Afrique Australe.

Afrique du Sud : Le Kruger National Park

La plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud se trouve dans le parc national Kruger. Ce parc couvre au total une superficie de 20 000 km². Le parc fut créé en 1898, mais ne fut accessible au public qu’en 1926. Il abrite près de 336 espèces d’arbres, 147 espèces de mammifères et 507 espèces d’oiseaux. Les 11 000 éléphants, les 5 000 rhinocéros blancs, les 1 500 lions ainsi que 1 000 léopards du parc attirent chaque année de nombreux visiteurs venus des quatre coins du monde.

Zimbabwe : Le Hwange National Park

S’étendant sur une superficie de 14 620 km², le Hwange National Park est le lieu de refuge pour 9 espèces protégées du pays. Parmi ces espèces se trouvent des éléphants et des rhinocéros noirs. C’est également un abri pour 450 espèces d’oiseaux et 107 espèces de mammifères. Il faut savoir que ce parc figure parmi les derniers sanctuaires pour les éléphants en Afrique. La population de pachydermes y est l’un des plus importants au monde.

Botswana : Le Chobe National Park

Ce parc est limité au nord par la rivière Chobe et au sud par le delta d’Okavango. Tout comme le Hwange National Park, celui de Chobe est réputé pour sa population d’éléphants. En tout, ce parc abrite près de 50 000 éléphants de Kalahari. On peut également y visiter des lions, des crocodiles, les hippopotames, des zèbres et des buffles.

Zambie : Le South Luangwa National Park

C’est en 1972 que le domaine de South Luangwa, qui était autrefois une réserve animalière, est devenu un parc national. Le parc s’étend sur une superficie de 9 050 km². C’est un lieu de refuge pour les 400 espèces d’oiseaux et les 60 espèces de mammifères. Ce parc est un très excellent spot pour ceux qui veulent observer les léopards, surtout la nuit. C’est l’un des rares parcs à proposer des safaris de nuit.

Namibie : L’Etosha National Park

Installé sur un immense marais salant, l’Etosha National Park est visible depuis l’espace. Il abrite plus de 100 espèces de reptiles, 114 espèces de mammifères et 340 espèces d’oiseaux. On peut y observer des troupeaux d’éléphants qui se composent parfois de 50 individus. C’est également le refuge pour les rhinocéros noirs et les impalas à face noire, tous deux des espèces en voie de disparition.