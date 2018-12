Les pêcheurs artisanaux et chefs d’Aglou au Maroc

Slow Food va ouvrir un nouveau jardin scolaire dans le village de Sidi Boulanoir (province de Tiznit, région de Souss-Massa). Ce sera l’occasion de déguster des produits locaux, de discuter de la campagne Slow Fish et de l’importance de préserver la mer. La communauté locale fait partie du réseau Terra Madre des Pêcheurs artisanaux et chefs d’Aglou.

A Aglou, petit village balnéaire de la province de Tiznit, au sud-est du Maroc, une vingtaine de pêcheurs artisanaux et neuf cuisiniers ont décidé de diffuser des connaissances sur l’abondance du poisson dans les eaux locales et de sensibiliser à l’importance des pratiques la mer et le travail des communautés locales.

En 2012, ils s’associent pour créer une association et organiser le festival Tigri, dédié aux mollusques et à la pêche artisanale, un rendez-vous annuel qui allie bonne cuisine, convivialité et débat sur les problèmes de la mer et les risques de pêche irresponsable. Le nom donné au festival est un mot amazigh lié à la culture de la mer et à la pêche traditionnelle; il s’agit à la fois des activités de cueillette des fruits de mer (moules, patelles, pieuvres, crevettes, crabes, etc.) et de la période de marée basse où la mer sort et découvre les roches où vivent les mollusques.