Les jumelles Siebritz devenues entrepreneures grâce à TikTok

Les élégantes jumelles identiques du Cap en Afrique du Sud, Amron et Geovanna Siebritz, parlent de TikTok, de la mode, de l’autonomisation des femmes et plus encore. Elles ont commencé leur aventure de création de contenu de mode TikTok, il y a à peine deux ans. En juillet, ils ont lancé leur propre marque de vêtements.

Les jumelles identiques de 27 ans, sont surtout connues sur TikTok, pour leurs conseils aux nouveaux créateurs de mode et leurs vidéos de mode DIY. Et maintenant, les sœurs Siebritz sont des entrepreneures avec leur propre marque de vêtements. Ce sont également des influenceurs de style qui collaborent avec diverses marques.

Amron est diplômé en gestion du commerce de détail, tandis que Geovanna est diplômée en gestion des relations publiques. L’affaire semble fonctionner, car ensemble les jumelles ont accumulé 103 900 followers et 950 900 likes sur TikTok. Ces chiffres les ont aidées à commercialiser leur marque de vêtements. Elles ont entendu parler de l’application TikTok à la fin de 2018, par l’intermédiaire d’un ami commun et ont commencé à publier, mais pas régulièrement.

« Nous avons commencé à prendre la publication plus au sérieux, vers le milieu de 2019, et c’est à ce moment que nous sommes tombés amoureux de la plateforme », ont déclaré les sœurs. Selon elles, le fait d’avoir plus de 100 000 abonnés sur TikTok facilite la promotion de leur contenu en ligne. « L’avantage que nous avons avec TikTok est que les gens sont toujours prêts à partager votre vidéo. C’est donc encore plus de visibilité pour notre marque », ont déclaré les deux jumelles.

Et elles ont été surprises par les réponses positives à la vidéo TikTok, qu’elles ont postée présentant leur label G&A Contour : « Les gens étaient tellement excités pour nous et avaient hâte d’acheter nos articles ! ». Le contenu qu’ils ont publié sur l’application leur a valu des fonctionnalités de mode sur des plateformes telles que Mr Price, Converse SA, ClubX Magazine et plus encore.

Chaque créateur de contenu TikTok peut avoir son propre créneau, mais Geovanna et Amron exhortent les créateurs de contenu à revenir à l’essentiel : « Ironiquement, le confinement nous a poussées encore plus à lancer notre marque car nous avions un peu plus de temps libre ».

Revenant sur leur début, Geovanna et Amron rêvaient de posséder une marque de mode depuis l’école primaire. Puis, quand les jumelles étaient au lycée, ils ont commencé à jouer avec des noms potentiels pour le label. « Cela a toujours été une passion. Nous avons le désir de posséder notre propre marque de vêtements et d’être notre propre patron ».