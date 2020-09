Les jumelles de John Obi Mikel, Mia et Ava, arrivent à l’école

Le milieu de terrain international nigérian, John Obi Mikel, qui vient de s’engager en faveur du club anglais de Stoke city, a accueilli ses adorables princesses en septembre 2015. À peine une semaine de leur cinquième anniversaire, leur mère Olga Diyachenko, les a emmenées à l’école, pour la première fois.

Les jumelles du footballeur John Obi Mikel ont été aperçues alors qu’elles se rendaient à l’école, leur mère Olga Diyachenko exprimant sa joie et son enthousiasme, se disant fière. Olga a partagé une photo d’elle-même et des enfants vêtus de leur uniforme scolaire, alors qu’ils se préparent pour la première fois aux cours. Les jumelles qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau, Mia et Ava, avaient l’air tellement excitées, sur la photo partagée par leur mère a sur son compte Instagram. Elle l’a légendé: « Premier jour à l’école des grandes filles! Tellement fière de votre courage et de votre enthousiasme! Je t’aime ».

Les jumelles auront 5 ans, le 14 septembre, le père avait annoncé leur naissance en 2015. Le milieu de terrain nigérian de Stoke City, John Obi Mikel (33 ans), est fou de ses filles et il n’hésite pas à publier leurs photos sur ses plateformes de médias sociaux. Il a déjà montré que les buts ludiques, c’est bien beau, mais qu’au final, ses filles comptent plus que le football, après avoir partagé sa photo, portant ses jumelles au lit. Tout en partageant le message sur sa page officielle Instagram, il l’a accompagné d’une légende qui dit: « En fin de compte, c’est tout ce qui compte ».

L’international nigérian évoluera, cette saison, à Britannia, stade du célèbre club de Stoke city. Le Super Eagles de 33 ans, a été la quatrième recrue des Rouge et Blanc, cet été, après Morgan Fox, James Chester et Steven Fletcher. Obi Mikel connait bien l’Angleterre, pour avoir passé 11 saisons à Stamford Bridge avec Chelsea, en remportant des titres de Premier League, des FA Cup, la Carling Cup, la Ligue Europa et la Ligue des champions. Il a disputé plus de 370 matchs pour les Blues avant de rejoindre l’équipe chinoise des Tianjin TEDA.