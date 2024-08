Les Jumeaux de P Square victimes d’une énorme escroquerie!

Rebondissement dans l’affaire P SQUARE : « Mr P » brise à nouveau le silence. Qu’il vous en souvienne, il y a quelques jours, précisement le 12 Août 2024, Peter « Mr P » Okoye a publié sur ses réseaux sociaux une lettre ouverte adressée à son frère jumeau Paul «RudeBoy» Okoye après que celui-ci eut déclaré, dans une interview accordée à un média de la place, qu’il aurait composé à 99% toutes les oeuvres du groupe.

RudeBoy aurait également traité son frère jumeau de traitre en l’accusant d’avoir porté plainte contre lui auprès de la commission nigériane contre les délits économiques et financières EFCC. Après le bris de silence de Peter, Jude Okoye, grand-frère des jumeaux et manager du groupe à son tour, a fait des déclarations par le truchement d’un live sur Instagram, qui ont suscité beaucoup d’interrogations dans les rangs des internautes et fans du duo. Que déclare-t-il en effet le 18 Août 2024? Jude Okoye, entre autres propos, accuse Peter d’être jaloux de son frère jumeau et d’être un maladroit dépensier de ses parts de butin tandis que Paul, plus cohérent et réfléchi, épargne puis investit les siennes.

Peter Okoye n’a pas mis longtemps à réagir. Et une fois encore, la toile est en feu. Il en profite pour étaler l’affaire EFCC dont il a promis de parler à la fin de sa précédente lettre. Et cette fois, c’est d’un énorme détournement de fonds qu’il parle : plusieurs millions de dollars escroqués à son détriment.

Lisez par vous-même : « Je tiens à préciser que je n’ai jamais dénoncé mon frère jumeau PAUL à l’EFCC comme il le prétend. Je sais que beaucoup d’entre vous ont été déçus quand Paul m’a accusé de l’avoir fait. Il a mentionné que j’avais écrit une pétition contre lui, qui, selon lui, avait poussé l’EFCC à lui demander de fournir une caution. Cette déclaration suggère qu’il a été détenu, ce qui n’est pas vrai.

Peter, Paul et Jude possèdent ensemble une société de gestion appelée Northside Entertainment, que nous utilisons pour gérer toutes les affaires de P-SQUARE. Un jour, j’ai découvert une autre compagnie avec un nom similaire, « Northside Music ». Intrigué, j’ai décidé d’enquêter là-dessus. Et devinez quoi ? Les fondateurs et directeurs de cette société écran n’étaient autres que Jude Okoye et sa femme lfeoma Okoye. Et l’adresse enregistrée était la maison familiale de la femme de Jude. Le choc !

Mon premier réflexe a été d’en parler à Paul. Toutes les fois que j’ai approchées mon frère pour lui en parler et surtout pour en savoir davantage sur comment les redevances de P SQUARE étaient gérées, il a nié savoir quoique ce soit à ce sujet.

Je veux mettre les choses au clair, je défie par la présente Paul, ou quiconque d’autre, de montrer toute plainte que moi, Peter Okoye, j’ai déposée contre mon frère jumeau Paul ou qui porte son nom.

J’écris toujours ceci avec tellement de choc, parce que j’ai donné des instructions claires à mon équipe juridique, avec une ordonnance permanente qu’en aucun cas, Paul ne devrait être inclus dans ma plainte. Leur objectif était de rester uniquement sur les principaux suspects, Jude Okoye et sa femme, Ifeoma Okoye – puisqu’ils étaient les directeurs de cette société écran « Northside Music ».

La récente interview de Paul sur l’incident de l’EFCC contient beaucoup de mensonges (…) La vraie histoire remonte à la découverte choquante que j’ai faite. Mais ce qui m’a vraiment bouleversé, c’est de découvrir que pendant des années, des millions de dollars et des centaines de millions de Nairas étaient secrètement détournés sur le compte de cette société « Northside Music » secrètement.

Ce n’était pas juste un problème mineur – c’était une trahison massive qui dure depuis plusieurs années. Je comprends que Paul soit en colère parce que j’ai porté cette affaire à l’EFCC, et je comprends pourquoi. Cependant, la dernière fois que j’ai approché Paul, la conversation s’est mal passée et il a dit explicitement ceci : « Peter, va et faire ce que tu veux ». À ce stade, je n’avais d’autre choix que de faire rapport aux autorités et d’engager des actions en justice.

Jude a ensuite été arrêté après avoir été interrogé. Il a avoué avoir fait transiter des millions de dollars de P SQUARE par sa société « Northside Music » dont lui et sa femme sont les patrons. Tous les comptes bancaires de Jude ont été immédiatement gelés. Il a finalement été libéré sous caution après qu’il ait réussi à fournir une caution et qu’il ait rempli d’autres conditions.

Pendant ce temps, d’autres enquêtes se poursuivent jusqu’à présent. Le nom de Paul n’a jamais été mentionné dans la pétition. Parce qu’il n’a jamais été impliqué dans cette société tenue secrète, à moins qu’il nous cache quelque chose à tous. Ces redevances ont été envoyées à un bureau de change, puis transférées sur le compte bancaire personnel de Jude.

Un examen plus attentif du relevé de compte de Jude a révélé qu’une fois que l’argent est entré dans son compte personnel, il y avait de multiples transactions où il partageait les fonds à égalité avec Paul, sans Peter. Cela a naturellement mené à quelques questions.

Jude a finalement avoué avoir détourné les fonds. Il a aussi dit à l’EFCC que l’argent qu’il envoyait à Paul depuis plusieurs années était ce qu’il devait à ce dernier lors de la vente de leur maison en Amérique. Que ce n’était qu’un remboursement d’emprunt.

L’histoire est très longue, mais je vais tout raconter en temps voulu. Je publierai également le rapport final de l’EFCC, les reçus et d’autres documents relatifs à cette société secrète, y compris l’enregistrement CAC, les transactions bancaires et les relevés bancaires que Jude a établis avec sa femme, Ifeoma Okoye. Que Dieu nous aide tous. Peter OKOYE »

Exténué par tout ce tohu bohu accablant, Paul « RudeBoy » Okoye a réagi dès le lendemain de manière émouvante au cours d’un live Instagram, du 19 Août 2024 : « Si nous ne sommes plus P-Square, ne pouvons-nous pas être frères ? ».

Vivement que cette histoire connaisse un dénouement favorable, conforme aux multiples prières des fans du groupe, meurtris et tristes. Wait and see.