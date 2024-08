Afrobeat au Nigéria… P SQUARE, la tragédie des Jumeaux géniaux

De l’afrobeat nigérian, ils sont comme les porte-étendards. Prix de l’artiste de la décennie aux MTV Africa Awards 2015, Peter et Paul Okoye, les jumeaux géniaux de P SQUARE sont le duo le plus influent d’Afrique avec à leur actif, d’innombrables chansons à succès et des records à l’échelle continentale. Mais…

Au moment même où le duo déployait ses ailes vers l’international avec de grosses collaborations (Akon, Rick Ross, TI), il connut un crash dû à des quiproquos d’une part avec leur frère aîné Jude, d’autre part, avec leurs épouses. Ils se réconcilièrent quelques années plus tard, en 2021.

Mais alors que leurs fans s’habituent à nouveau à les voir ensemble après leur récente réconciliation, Peter Okoye, l’un des deux frères artistes, publie sur ses réseaux sociaux, une lettre ouverte adressée à son frère jumeau Paul Okoye qui crée la psychose sur la toile. Les conflits internes du groupe que tout le monde croyait « rangés » semblent avoir refait surface. Et à ce stade des événements, P SQUARE est au bord du gouffre.

À l’entame de sa lettre publique longue comme le bras, Peter « Mr P » Okoye déclare n’être en concurrence ni avec son frère Paul « Rude Boy » Okoye, ni avec qui que ce soit d’autre. Il accuse ce dernier de saboter par ses agissements le mythe et l’héritage qu’ils ont travaillé pendant de nombreuses années à construire autour de P SQUARE.

« Mon cher frère Paul… Comme je te l’ai dit plusieurs fois, je ne suis en compétition ni avec toi, ni avec quiconque. Cependant, te voir accorder d’innombrables interviews où tu discrédites constamment mes efforts dans le groupe que nous avons créé et construit ensemble parle de lui-même. Dans tes récentes interviews, tu as affirmé que tu as écrit et chanté 99 % de toutes les chansons de P-SQUARE et tu m’as discrédité en disant que notre chanson avec TI, « EjeaJo », que j’ai écrite, était un échec. Tu es allé jusqu’à utiliser les vues YouTube pour me discréditer encore une fois ».

Consternante rivalité fraternelle!

Décidé à ne plus se taire comme auparavant, Peter exprime sa consternation vis-à-vis de son frère et coéquipier de toute une vie. Il dit s’en vouloir de n’avoir pas répondu à son tweet mensonger d’Avril 2015 et que c’était pour faciliter la paix entre eux qu’il avait choisi ne pas répondre.

« Tu n’as jamais reconnu les autres chansons comme « Get-Squared », « Bizzy Body », « Personally », « Roll It », « Temptation », « Alingo », « More than a Friend », « Shekini », « Say Your Love », « Gimme Dat », « Senorita », « IGBEdu », et quelques autres. Ces chansons étaient-elles aussi considérées comme des échecs ? »

Il va plus loin dans ses propos : « Chaque fois que j’ai parlé dans des interviews de P-SQUARE, j’ai toujours utilisé « nous » et « notre » parce que je nous voyais comme une équipe. Mais chaque fois que tu parles, c’est toujours « je » et « moi », même quand je suis juste à côté de toi. C’est comme si je n’avais jamais existé ».

Rappelons qu’après leur rupture en 2017, chacun d’eux a entamé une carrière solo. Peter Okoye est devenu ainsi « Mr P » et Paul Okoye, « Rude Boy ». Après maints projets sortis, aucun des deux n’est parvenu réellement à égaler P SQUARE. Fait que Peter souligne dans son aparté.

« Alors, mon frère, laisse-moi te demander : Est-ce que Rudeboy ou Mr P est plus grand et plus réussi que P-SQUARE aujourd’hui ? Est-ce que nous remplissons des arénas et des stades comme le faisait P-SQUARE ? Sommes-nous en tête des charts mondiaux avec nos chansons en tant qu’artistes solos ? Commandons-nous des foules et divertissons-nous des audiences massives comme P-SQUARE ?

Je me demande souvent, que gagnes-tu vraiment en me méprisant et en me rabaissant tout le temps ? »

Plus inquiète que violente, cette correspondance publique montre tout l’amour que Peter Okoye alias « Mr P » porte à son frère. Et à l’une des questions que des fans du groupe ont laissé en commentaire sous cette lettre résume l’inquiétude générale : « Serions-nous entrain d’assister à la fin définitive de P SQUARE ? » ; nous répondrons que les Jumeaux sont comme l’écorce et l’arbre. Vivement qu’ils finissent par se rabibocher car, inséparables, ils se nourrissent l’un de l’autre.