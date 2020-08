Les joueurs du Bayern raillent le PSG avec un morceau de MHD

Michaël Cuisance et ses coéquipiers du Bayern Munich se moquent du PSG avec un morceau de MHD : « Paname c’est la Champions League ».

Ce dimanche 23 août était un jour de finale au Portugal, plus précisément une finale de Ligue Des Champions opposant l’ogre bavarois, le Bayern Munich, aux joueurs de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Une rencontre au cours de laquelle les deux équipes se sont procurées bon nombre d’occasions.

Seulement, l’efficacité devant le but dont ont fait preuve les joueurs allemands tout au long de cette campagne européenne 2018-2019 a frappé de nouveau grâce notamment au joueur formé justement au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman. Un seul but qui suffira à offrir au Bayern Munich sa 6ème Coupe aux grandes oreilles.

Malgré cette victoire finale, les joueurs du Bayern ont relativement fêté leur titre dans la sobriété, mais comme on pouvait forcément s’y attendre, le club parisien a été la cible de bien des railleries ; d’abord au sein même de la France avec des scènes de liesse notées bien évidemment dans la ville de Marseille.

Le gardien de but allemand, Manuel Neuer, après avoir effectué une grosse performance durant cette finale a aussi lancé une petite pique au PSG en postant une photo où on le voit brandir le trophée et indiquer qu’il était au stade Vélodrome qui est celui de Marseille.

En marge de tout cela, il y a une vidéo qui devrait clairement ne pas être du goût des joueurs parisiens. En effet, le jeune joueur français du Bayern, Michaël Cuisance et ses coéquipiers se sont ambiancés sur le morceau « Afro Trap Part. 3 » de MHD. C’est dans une story sur son compte Instagram que le joueur s’est tout fièrement affiché avec le trophée ainsi que la musique et le couplet « Paname c’est la Champions League ».

Et fruit du hasard, dans le clip-vidéo du morceau « Afro Trap Part. 3 », mis en ligne sur YouTube depuis 2015, le rappeur MHD apparaît dans plusieurs séquences où il est justement revêtu du maillot bavarois ; de quoi faire éclater de rire de nombreux internautes.