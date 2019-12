Les innombrables vertus du cactus

A Madagascar, une communauté de scientifiques, dont la GIZ allemande, a étudié les bienfaits que le cactus peut avoir sur l’agriculture et l’environnement. En plus de piquer, le cactus possède de nombreuses vertus. Il pourrait, en effet, être utilisé pour lutter contre la désertification et l’érosion du sol. Cette plante est aussi d’une importance capitale dans l’économie rurale et la sécurité alimentaire.

Le cactus est une plante qui possède un mécanisme favorable à la fermentation. Une fois fermenté, il produit un gaz qui, selon les explications fournies par José Carlos B., coordonnateur du groupe fourrage de réseau FAO-Cactusnet et professeur d’université, empêcherait le défrichage des forêts.

Bertrand Reverdy, promoteur d’écosystème innovant et durable dans les énergies vertes et l’agrobusiness précise, quant à lui, que la rapidité de la décomposition de la matière organique de la plante offre une nouvelle possibilité pour la production du biogaz. La transformation du cactus en biogaz brut représenterait le double de celui des flux de déchets ou autres cultures énergétiques. Un hectare de plantes de cactus peut produire environ 400 tonnes de biogaz, a-t­-il précisé.

Une solution de lutte contre l’avancée des dunes

Ajouté à la plante de sisal, le cactus est une solution efficace de lutte contre l’avancée des dunes. Sur les parcelles agricoles, le cactus peut servir d’anti-érosif pour lutter contre les érosions hydriques et de brise-vents pour prévenir l’érosion éolienne, a laissé entendre la responsable du CTAS d’Ambovombe et ingénieure agricole, Stéphanie Andoniaina.

Sur le plan alimentaire, le cactus aurait aussi des vertus. Il peut nourrir Hommes et bétail. Pour cette raison, le CTAS a pour projet non seulement de le cultiver à grande échelle sur les terrains vides, mais aussi de procéder à son intégration dans les cultures d’exploitation. L’agronome Tahiana Rakotoarivonona avait estimé que la variété de cactus rouge pourrait remplacer efficacement, jusqu’à une échelle de 50%, le fourrage classique des animaux sans avoir d’effet néfaste sur leur santé.

A Madagascar, des confitures préparées à base de cactus produites par Raketamena Bio, une coopérative basée à Ambovombe, sont déjà sur le marché.