Les Îles Zaffarines : nouvel enjeu entre le Maroc et l’Espagne

Les Îles Zaffarines, situées dans la Mer méditerranéenne, détiennent une histoire riche, marquée par des occupations multiples et des conflits navals. Aujourd’hui, elles sont également au cœur de tensions diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne, reflétant la complexité des enjeux territoriaux dans cette région.

L’histoire des Îles Zaffarines, que l’on appelle aussi Îles Jaafarines ou Îles Chafarines, remonte à l’Antiquité. Cet archipel de 3 îles, situé à 3,5km des côtes marocaines, est mentionné, pour la première fois, par des géographes grecs et romains. Elles étaient connues sous le nom d’« Insulae Menoricae ». Durant le Moyen Âge, leur position stratégique en Méditerranée occidentale en fit un point de passage crucial pour les marchands et les navires militaires.

Au cours des siècles, les Îles Zaffarines ont été témoins et actrices de nombreux conflits navals. Elles ont été occupées par diverses puissances méditerranéennes, notamment les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, et les Maures. Chaque occupant a laissé son empreinte, contribuant à la riche mosaïque culturelle des îles.

Les puissances européennes

À la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, les îles sont devenues un enjeu stratégique pour les puissances européennes émergentes. Les Espagnols, les Français et les Ottomans se sont disputés leur contrôle, attirés par leur position clé pour le contrôle des routes maritimes.

Les Îles Zaffarines ont également joué un rôle dans l’ère coloniale, servant de postes avancés pour les flottes européennes. Au XXe siècle, avec les mouvements de décolonisation, elles ont connu des changements de souveraineté. Ainsi, elle reflétaient les transformations politiques plus larges de la région.

Tensions actuelles entre le Maroc et l’Espagne :

De nos jours, les îles sont devenues un point de discorde entre le Maroc et l’Espagne. Le Maroc revendique la souveraineté sur ces îles, arguant de leur proximité géographique et historique avec son territoire. En revanche, l’Espagne maintient son contrôle en se basant sur des accords historiques et une présence continue. Ces tensions reflètent les défis plus larges liés aux revendications territoriales en Méditerranée et soulignent l’importance stratégique persistante des îles.

Par ailleurs, les îles sont célèbres pour leur patrimoine archéologique. Les ruines anciennes, témoins de leur histoire mouvementée, attirent des chercheurs et des touristes. Des fouilles ont révélé des artefacts phéniciens, romains, byzantins et maures, offrant un aperçu unique de la vie quotidienne dans les îles à travers les âges.