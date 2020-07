Les graves révélations de Coco Argentée sur Lady Ponce à l’occasion de son anniversaire

Le 24 juillet dernier, la star camerounaise Lady Ponce soufflait sa 37ème bougie. Un moment spécial que la diva du Bikutsi a voulu immortaliser en organisant une somptueuse soirée festive. Si les fans lui ont souhaité joyeux anniversaire par millier, ce n’est pas le cas de sa collègue Coco Argenté qui en a profité pour lui lancer des piques.

La tension est toujours vive entre les reines du Bikutsi. Si à leurs débuts, les ravissantes dames avaient travaillé main dans la main pour promouvoir le mouvement du Bikutsi, c’est le désamour total depuis un bon moment. Et visiblement, elles ne sont pas prêtes à enterrer la hache de guerre de sitôt. En février dernier, Coco Argenté, Lady Ponce, Majoie Ayi et Amazone s’étaient livré une guerre farouche sur les réseaux sociaux. Deux mois après, ce fut le tour de la Pala Pala Woman, Mani Bella, de se quereller avec Lady Ponce.

L’interprète de « Fallait pas » a profité du dernier anniversaire de Lady Ponce pour s’attaquer à elle de manière frontale et cinglante. Elle l’accuse d’être impliquée dans le boycott de ses collègues. Le samedi 25 juillet, elle a publié un message lourd de sens sur son compte Facebook. « Poncefack, il est temps que toi et tes vampires arrêtez de détruire les autres artistes pour ta gloire… Quand c’est trop, c’est laid. Un anniversaire, c’est la reconnaissance, demander pardon à Dieu pour le mal que tu as fait aux gens. Tes fans sont plus sauvages que les miens ??? Stop it !!! Demande à Dieu pardon, faut qu’il te pardonne pour le mal, l’injustice, la complicité du boycott à notre égard. Le pouvoir ce n’est pas le sexe, ce n’est pas la relation », a-t-elle publié sur son compte.

https://web.facebook.com/laGoGalaxy/photos/a.851564708285333/2909172179191232/

Mani Bella ajoute du sien

« Je vous attends, je suis prête et j’ai tous vos voices. Il est temps que la supercherie s’arrête et que les gens arrêtent de jouer aux sourds et aux muets. Je suis Coco Argentée du Bikutsi », a-t-elle renchéri. Cette publication a mis la Toile en feu suscitant des milliers de commentaires. Le lendemain, la publication a néanmoins été supprimée. Visiblement, Mani Bella est, elle aussi, toujours en guerre contre Lady Ponce. Elle n’a pas manqué de la tacler sévèrement lorsqu’un fan lui a rappelé dans un commentaire qu’elle n’avait pas souhaité joyeux anniversaire à Lady Ponce.

Lady Ponce n’a jusque-là donné aucune réponse à ces multiples attaques. Elle s’est contentée de remercier ceux qui lui ont témoigné leur affection le jour de la célébration de sa venue au monde.

https://web.facebook.com/firstmagazinee/photos/a.108601694255437/127535285695411/