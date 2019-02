Le président de la RD Congo, Joseph Kabila et les membres de sa famille auraient des intérêts dans plus de 80 entreprises en RDC et à l’étranger révèle un rapport du groupe de recherche de l’université de New York. Le clan Kabila possède des liens avec plus de 80 entreprises, 71 000 hectares de terres agricoles ou encore des permis d’exploitation des mines de diamants le long de la frontière avec l’Angola et une participation dans un des opérateurs de téléphonie de RDC.

Le rapport du Groupe de recherche du Congo à l’Université de New York (Congo Research Group at New York University), soutenue

par le Pulitzer Center on Crisis Reporting, repose presque entièrement sur des documents publics tels que les titres fonciers. C’est la cartographie la plus complète à ce jour dsur les participations et la fortune de Joseph Kabila et de sa famille après deux décennies de pouvoir en RDC, principal producteur de nombreuses matières premières en Afrique.

Le rapport étudie principalement les participations du président Joseph Kabila lui même, de sa famille, de la Première dame Marie-Olive Lembe Desita et ses enfants, de sa soeur, Jaynet Désiré Kabila Kyungu et de son frère Zoé Kabila Mwanzambala.

« Dans une interview publiée il y a plusieurs années, la mère de Joseph Kabila a parlé de la pauvreté dans laquelle ils étaient là où ils habitaient à Dar-es-Salam avant d’arriver au pouvoir en 1997. Si cela est vrai, comment expliquer qu’aujourd’hui ils aient des compagnies qui incluent des concessions diamantifères qui s’étendent sur 720 km le long de la frontière avec l’Angola. Ils ont une partie de la plus grande compagnie qui fabrique le textile au Congo. Ils ont des actions dans Vodacom, la plus importante compagnie de téléphone au Congo et j’en passe… » a déclaré Jason Stearns, Directeur du Congo Research Group, Center on International Cooperation, NYU.

Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende a déclaré que le président Kabila et sa famille n’ont rien fait d’illégal et que « la Constitution n’interdit pas à la famille de Kabila de disposer des avoirs (…) Si quelqu’un pense que (Kabila) a commis un acte répréhensible lié à ces biens, (cette personne) peut s’adresser à la justice » considère Lambert Mende.

Joseph Kabila, qui a succédé à son père assassiné en 2001, a refusé de démissionner lorsque son mandat a expiré en décembre dernier, arguant des contraintes budgétaires et des retards d’inscription des électeurs pour une élection pour le remplacer.

Congo Research Group est un organisme à but non lucratif dirigé par Jason Stearns, ancien enquêteur des Nations Unis au Congo et auteur d’un livre sur les guerres civiles du Congo.

« Les gens disent que l’économie congolaise ne fonctionne pas. Ce n’est pas vrai. L’économie congolaise fonctionne bien pour une partie de l’élite congolaise. Et là encore une fois, ce n’est pas seulement la famille Kabila. Il y a beaucoup des gens qui ont prospéré, y compris dans l’opposition. Si on voit par exemple Moïse Katumbi, si on fait un rapport, je ne pense pas qu’il serait très différent de celui sur la famille de Kabila, » précise M. Stearns.

