Les avocats au barreau du Cameroun annoncent une grève

Dans une résolution du conseil de l’ordre signée le samedi 31 août 2019, par le bâtonnier Tchakouté Patié et 12 autres avocats, des hommes en robes noires annoncent la suspension du port de la robe assortie du boycott des tribunaux du 16 au 20 septembre pour dénoncer les maux dont souffre le corps judiciaire ainsi que les tracasseries et maltraitances dont sont l’objet ses membres.

Les avocats au barreau du Cameroun dénoncent entre autres l’absence d’équité dans les procédures judiciaires, l’arrogance des magistrats, la détention illégalement prolongée, la transformation des gardes à vue judiciaires en gardes à vues administratives, le refus d’accès à leurs clients dans les lieux de détention où très souvent des entorses à leurs droits sont commis, le non respect des lois et traités internationaux ratifiés, les abus judiciaires au cours des détentions, l’interpellation des avocats dans l’exercice de leurs fonctions, les violences récurrentes sur les avocats par les forces de sécurité, parmi les faits constatés mis en lumière par les bâtonniers signataires de la Résolution du 31 août 2019 qui rend public leur intention de grève.

La situation qui vient ainsi crisper davantage l’atmosphère politique au lendemain de la lourde condamnation des leaders anglophones et l’annonce du procès de Maurice Kamto et compagnie par le tribunal militaire ayant jeté le discrédit sur la justice camerounaise selon le principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires qui voudrait une certaine indépendance de ces instances.

Selon l’ordre des avocats, ces entraves au droit paralysent le fonctionnement de l’appareil judicaire.

