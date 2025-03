Les 28 lingots d’or restitués à Madagascar : l’épilogue d’une bataille diplomatique

C’est la fin d’un feuilleton politico-judiciaire qui a tendu les relations entre Madagascar et les Comores pendant plus de trois ans.

Les 28 lingots d’or, d’un poids total de 50 kg, saisis en décembre 2021 à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim de Moroni, ont finalement été restitués et rapatriés à Madagascar. Un jet privé transportant la précieuse cargaison a atterri à Ivato le 14 mars 2025, marquant ainsi la fin d’une longue discorde entre les deux pays voisins.

Une confiscation qui a mis en lumière un vaste trafic

En 2021, trois hommes, dont deux ressortissants malgaches, avaient été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter les Comores pour Dubaï à bord d’un jet privé. Dans leurs bagages, les forces de l’ordre découvrent 28 lingots d’or, estimés à environ 2,5 millions de dollars. Les enquêtes ont alors révélé un vaste réseau de trafic d’or entre Madagascar et les Comores, l’or étant transporté par bateaux de pêche avant d’être expédié par voie aérienne vers des marchés internationaux.

Le rapatriement de ces lingots est le résultat d’une intense bataille juridique et diplomatique. Madagascar, sous l’impulsion du président Andry Rajoelina, n’a cessé de revendiquer la propriété de ces lingots, invoquant notamment l’impossibilité pour les passeurs de fournir des documents attestant leur provenance légale. Le Tribunal de Première Instance de Moroni a finalement donné raison à Madagascar dans un jugement rendu le 31 décembre 2024, reconnaissant officiellement la Grande Île comme propriétaire de ces biens.

Une restitution sous conditions

Si la restitution des lingots a été actée, Madagascar a dû se plier à certaines exigences des autorités comoriennes. Une taxe de 62 millions de francs comoriens (plus de 130 000 dollars) a été imposée pour « marchandises non déclarées » avant le retour de l’or à Madagascar. Cet accord, qualifié de « mutuel » par les deux gouvernements, vise à restaurer des relations apaisées entre les deux pays et à renforcer leur coopération dans la lutte contre les trafics illégaux.

Ce rapatriement marque un tournant dans les relations entre Madagascar et les Comores, qui avaient été mises à mal par cette affaire. Antananarivo avait même suspendu en 2022 les liaisons aériennes et maritimes avec son voisin, officiellement pour des raisons sanitaires. Une semaine avant la restitution de l’or, Madagascar avait annoncé la reprise des liaisons maritimes. La restitution des lingots pourrait maintenant ouvrir la voie à la réouverture des vols entre les deux pays.

Ce dénouement est perçu comme une victoire pour Madagascar, tant sur le plan juridique que diplomatique. Il reste à voir comment les autorités malgaches utiliseront cette manne précieuse et quelles mesures seront mises en place pour empêcher de futurs trafics.