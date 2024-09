Législatives au Sénégal : l’opposition quitte la table des négociations

À l’approche des législatives anticipées, l’opposition sénégalaise quitte la table des négociations, révélant des tensions croissantes sur le processus électoral.

À l’approche des élections législatives anticipées au Sénégal, prévues pour le 17 novembre prochain, le climat politique se tend de plus en plus. Lors d’une réunion clé sur le processus électoral, les représentants de l’opposition, regroupés sous la bannière de l’Alliance pour la transparence des élections (Atel), ont brusquement quitté les discussions, marquant ainsi un tournant décisif dans l’organisation des prochaines échéances politiques. Cet acte pose de nombreuses questions sur l’avenir du scrutin et sur la solidité de la démocratie sénégalaise.

Des discussions qui tournent court

Ce samedi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a convoqué les différents acteurs politiques pour une réunion de concertation en vue des législatives. Plus de 120 formations politiques étaient présentes, mais les tensions n’ont pas tardé à éclater. À peine quelques minutes après l’ouverture des échanges, l’Atel, une plateforme réunissant une centaine de partis et mouvements d’opposition, a quitté la salle. La raison ? Ils dénoncent l’absence de concertation préalable dans l’élaboration du calendrier électoral et la prise de dispositions controversées, notamment concernant la répartition des sièges.

Oumar Sarr, porte-parole de l’Atel, n’a pas mâché ses mots : « Ils ont fixé des dates et pris des décisions, puis nous ont conviés à une soi-disant concertation ». Pour l’Atel, le gouvernement actuel aurait déjà pris ses décisions, les reléguant à un simple rôle de spectateurs. L’opposition demande l’annulation des mesures prises unilatéralement par le pouvoir en place et craint un « piège politique » visant à affaiblir leurs chances dans ce scrutin déterminant.

Le gouvernement reste ferme

De son côté, Jean-Baptiste Tine, soutenu par la coalition présidentielle, rejette fermement les accusations de l’opposition. Pour lui, ce départ précipité n’était qu’un coup de théâtre orchestré à l’avance. « Demander à un ministre de remettre en cause un décret présidentiel, c’est du pur enfantillage », a-t-il déclaré. Le ministre reste catégorique : la démocratie sénégalaise ne sera pas entravée par ces manœuvres et le processus électoral se poursuivra comme prévu.

Le départ de l’opposition de la table des discussions soulève de nombreuses inquiétudes. Si les membres de l’Atel ne rejoignent pas le processus électoral, cela pourrait non seulement affaiblir la légitimité des élections mais également exacerber les tensions politiques dans un pays souvent cité en exemple pour sa stabilité. Certains observateurs redoutent un boycott massif ou des perturbations qui terniraient l’image du Sénégal sur la scène internationale.

Le risque d’un jeu électoral faussé

Les législatives du 17 novembre ne concernent pas seulement l’avenir du parlement sénégalais, mais aussi l’équilibre des forces politiques du pays. L’Atel, qui rassemble une opposition diverse et influente, pourrait bien représenter un défi de taille pour la majorité présidentielle. Toutefois, l’absence de dialogue et la radicalisation des positions pourraient ouvrir la voie à une confrontation politique plus virulente, mettant à mal la réputation de vitrine démocratique de l’Afrique de l’Ouest francophone.

Une issue encore incertaine

Alors que le ministre de l’Intérieur appelle à un retour au dialogue, les positions semblent figées de part et d’autre. Il reste à voir si l’Atel acceptera de revenir sur sa décision et de rejoindre l’attelage électoral avant qu’il ne soit trop tard. Pour le moment, tous les regards sont tournés vers le gouvernement et l’opposition, dans l’espoir qu’un compromis soit trouvé afin d’éviter une crise politique majeure à l’aube des élections. Le peuple sénégalais, attaché à sa démocratie, attend désormais de voir si l’enjeu électoral n’étouffera pas le processus démocratique en cours.