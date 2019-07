Le zoulou blanc Johnny Clegg décède d’un cancer à l’age de 66 ans

Johnny Clegg, légende de la musique et au delà, icone de la fin de l’apartheid, est décédé ce mardi à 66 ans d’un cancer du pancréas. Celui qui était aussi célèbre sous le surnom de zoulou blanc était aussi connu pour sa musique que pour ses engagements politiques qui ont marqué une génération d’Africains comme d’Occidentaux.

Johnny Clegg chantait en anglais et en zoulou, une exception pour un artiste blanc. Dans les années 80, en plein cœur de l’apartheid, il était familier des townships et son groupe Juluka avec Sipho Mchunu a lancé sa carrière de star internationale.

Malade depuis 4 ans, Johnny Clegg « laisse des empreintes profondes dans le cœur de chaque personne qui se considère comme un Africain. Il nous a montré ce que c’était d’assimiler et d’embrasser d’autres cultures sans perdre son identité. Un anthropologue qui utilisait sa musique pour parler à chaque personne. Avec son style de musique unique, il a traversé des barrières culturelles comme peu d’autres. Il a éveillé la conscience chez beaucoup d’entre nous » raconte le communiqué annonçant sa mort

Johnny Clegg était né le 7 juin 1953 à Bacup, dans le Lancashire, en Angleterre, et avait déménagé à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec sa mère Rhodésienne, à l’âge de 6 ans. Au contact des travailleurs migrants zoulous, à l’adolescence, il s’est initié à la culture et à la musique traditionnelle sud-africaine. Cette proximité avec des musiciens noirs l’a souvent conduit en prison pendant l’apartheid.

À l’âge de 17 ans, il forme, avec Sipho Mchunu, son premier groupe appelé Juluka. À l’âge de 33 ans, en 1986, au plus fort de l’apartheid, il s’associera à Dudu Zulu pour former son deuxième groupe interracial appelé Savuka.

En plus de donner des conférences aux universités respectives du Witwatersrand et du Natal, Johnny Clegg a étudié l’anthropologie et a combiné ses études avec la musique.

Il reçut la distinction de Chevalier des Arts et des Lettres en 1991 en France et en 2015, il a été nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique.

Le gouvernement d’Afrique du Sud a déclaré sur Twitter: « Condoléances à la famille et aux amis de Johnny Clegg, l’un des fils les plus célèbres d’Afrique du Sud. Il était un chanteur, auteur-compositeur, danseur, anthropologue dont la musique multiculturelle a explosé sur la scène internationale et a contribué à la cohésion sociale (…) Sa musique avait la capacité de réunir les gens de toutes les races et de les réunir en tant que communauté. Clegg a laissé une marque indélébile dans l’industrie de la musique et dans le cœur des gens « .