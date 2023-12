Le Tribunal de Dakar annule la radiation de Sonko des listes électorales

Le juge du tribunal d’instance de Dakar a annulé, ce jeudi 14 décembre, la radiation de l’opposant Ousmane Sonko des listes électorales.

Le fondateur du parti dissous Pastef, Ousmane Sonko, doit réintégrer les listes électorales. Une décision de la Cour d’Appel de Dakar vient de rendre son délibéré, ce jeudi 14 décembre. Le juge de Dakar a confirmé ainsi celui de Ziguinchor. Ce qui permet au leader de Pastef dissous de déposer son dossier de candidature. Ousmane Sonko a jusqu’au 26 décembre pour s’acquitter de cette tâche.

Le juge de Ziguinchor réintègre Sonko

Il y a deux mois, le juge du Tribunal de Ziguinchor, Sabassy Faye, ordonnait la réintégration d’Ousmane Sonko sur le fichier électoral. Malgré les interpellations de la CENI (Commission électorale nationale indépendante), la Direction des élections refusait de s’exécuter. Le 17 novembre, la Cour Suprême casse et annule la décision du juge de Ziguinchor.

L’affaire est renvoyée au Tribunal Hors classe de Dakar qui a statué, ce jeudi 14 décembre 2023. Le maire de Ziguinchor a ainsi été réhabilité. Mardi, le tribunal de Dakar a débattu sur la réintégration ou non sur les listes électorales d’Ousmane Sonko. Laquelle devait déterminer la candidature du leader de Pastef à la Présidentielle du 25 février 2024.

« C’est une victoire provisoire »

Ce jeudi, le verdict est tombé : Ousmane Sonko réintègre les listes électorales. Aussitôt après le verdict, Me Tall, du pool d’avocats d’Ousmane Sonko a déclaré que « l’État du Sénégal saura tirer toutes les conséquences de cette décision ». Pour Me El Hadj Diouf, l’un des avocats de l’État, il n’y a pas lieu de crier victoire. La robe noire insiste que « c’est une victoire provisoire ». Pour Me Diouf aller en cassation est inévitable.

La radiation de Sonko des listes électorales avait été prononcée à la suite d’une condamnation. L’opposant écopait d’une peine de deux ans de prison, en juin, dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko est placé en détention depuis le 30 juillet dernier.