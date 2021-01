Le Togo va rembourser plus de 14 milliards de dettes

À partir du 17 février 2021, le Togo procèdera au paiement de la marge semestrielle ainsi qu’au remboursement partiel de son emprunt obligataire islamique dénommé « Sukuk Etat du Togo 6,50% 2016-2026 » pour un montant total de plus de 14,8 milliards FCFA. En effet, la marge semestrielle s’élève à plus de 4,2 milliards FCFA et le remboursement partiel du capital à plus de 10,6 milliards FCFA. Ce paiement en vue fera suite à quatre autres d’un montant global de plus de 62,8 milliards FCFA.

Les autorités togolaises avaient lancé un appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UMOA, un « Sukuk » ou obligation islamique pour un montant de 150 milliards FCFA, du 20 juillet au 10 août 2016. Pour attirer les investisseurs et souscripteurs, elles avaient fixé une marge de profit de 6,5% à leur verser. Le « Sukuk » avait une durée de 10 ans, couvrant la période 2016-2026.

L’opération avait été structurée autour d’un fonds commun de titrisation de créances (FCTC) qui avait émis 15 millions de parts d’une valeur nominale de 10 000 FCFA l’unité. L’actif « Sukuk » avait consisté en l’usufruit d’un ensemble de 12 biens immobiliers situés au Togo. C’est notamment le cas de l’immeuble Site Foire Togo 2000 de 92 400 mètres carrés évalué à environ 72,5 milliards FCFA, du siège de Togo télécom de 31 040 mètres carrés évalué à plus de 19,5 milliards FCFA, de l’immeuble OTR Commissariat des impôts de de 14 200 mètres carrés évalué à plus de 13,7 milliards FCFA ou encore de l’immeuble du ministère du Commerce d’une superficie de 47 25 mètres carrés à 8,4 milliards FCFA. Cependant, il a été établi que la valeur de cet actif « Sukuk » est estimée à plus de 200 milliards FCFA.