Le Togo pleure Mgr Yves-Nicodème Barrigah

Lomé, le cœur serré. La disparition de Mgr Yves-Nicodème Barrigah, archevêque métropolitain de Lomé, a plongé le pays dans une profonde tristesse. Ses obsèques, empreintes d’une grande solennité, ont réuni fidèles et dignitaires dans un dernier hommage à une figure clé de la société togolaise.

La cérémonie, présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, a rassemblé une foule nombreuse, témoignant de l’impact immense de Mgr Barrigah sur les cœurs des Togolais. Le président Faure Gnassingbé, présent lors de l’événement, a salué le rôle central de l’archevêque dans la réconciliation nationale et son engagement indéfectible pour le dialogue et la paix.

Cette reconnaissance publique s’inscrit dans un parcours d’exception : Mgr Barrigah a non seulement dirigé la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) de 2009 à 2012, mais il a aussi œuvré, tout au long de sa carrière, pour la justice et la cohésion sociale. Il affirmait souvent : « La réconciliation ne peut être réalisée sans vérité et sans justice » — une citation qui reflète l’esprit de sa mission au service du pays.

Un héritage spirituel et social

L’archevêque Barrigah laisse un héritage d’une portée inestimable. En plus de ses engagements religieux, il était également un artiste talentueux, connu pour avoir écrit plus d’une centaine de chansons religieuses et profanes.

Dans l’homélie des obsèques, le cardinal Ambongo a appelé les Togolais à s’inspirer de son exemple : « Que chacun d’entre nous se souvienne de son engagement pour la paix et poursuive son œuvre pour un Togo uni et fraternel. » À travers son parcours, Mgr Barrigah a montré que la religion pouvait être une force au service de la justice et de la vérité.

Une figure de paix et de médiation

Nommé archevêque de Lomé en 2019, après avoir servi comme évêque d’Atakpamé pendant plus d’une décennie, Mgr Barrigah n’a jamais cessé d’être un médiateur entre les différents acteurs politiques du pays. Il avait encouragé les candidats aux élections à envisager la politique comme « un service qui promeut l’amitié sociale pour générer le bien commun », tout en exhortant au respect mutuel, même entre adversaires politiques.

Son travail pour la paix s’est également étendu au-delà des frontières religieuses. En tant qu’archevêque, il a œuvré pour la cohabitation pacifique entre différentes communautés confessionnelles, déclarant : « Nous devons reconnaître en l’autre non un ennemi, mais un frère qui partage la même terre, les mêmes espoirs, même si nos chemins sont différents. »

L’émotion suscitée par la mort de Mgr Barrigah transcende les clivages politiques et religieux. Il a su, tout au long de sa vie, rassembler les Togolais autour de valeurs de fraternité, de dialogue et de vérité. Aujourd’hui, son message continue d’inspirer un pays encore en quête de réconciliation.