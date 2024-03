Le Tô : pilier de la gastronomie Burkinabè

Le Burkina Faso, pays riche en traditions et en culture, est également reconnu pour sa gastronomie diversifiée et colorée. Parmi les plats qui définissent l’identité culinaire burkinabè, le Tô occupe une place de choix. Ce plat, à la fois simple et nourrissant, reflète l’histoire, les traditions et les modes de vie des Burkinabés.

Le Tô est une pâte épaisse et légèrement élastique, traditionnellement consommée dans de nombreuses régions du Burkina Faso. Sa préparation repose sur la cuisson de farine de mil, de sorgho ou de maïs, qui sont parmi les céréales les plus répandues dans le pays. Cette pâte est souvent accompagnée de sauces variées, allant des légumes aux viandes et poissons, en passant par les sauces à base de feuilles ou de graines.

La Place du Tô dans la culture Burkinabè

Le Tô n’est pas seulement un plat; il est un élément fondamental de la culture burkinabè. Servi lors des repas quotidiens, il est également au cœur des rassemblements familiaux, des cérémonies et des festivités. Manger du Tô est un acte qui symbolise l’unité, le partage et la communauté. Traditionnellement, il est consommé à la main, rassemblant autour du même plat les membres de la famille ou les amis.

Recettes traditionnelles de Tô au Mil

Ingrédients:

2 tasses de farine de mil

Eau

Préparation:

Portez à ébullition une grande quantité d’eau dans une marmite.

Versez lentement la farine de mil tout en remuant continuellement avec une spatule en bois pour éviter la formation de grumeaux.

Continuez de remuer énergiquement jusqu’à ce que la pâte s’épaississe et commence à se détacher des parois de la marmite.

Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant quelques minutes. Servez chaud avec la sauce de votre choix.

Sauce d’Arachide (Maafe)

Ingrédients:

1 tasse de pâte d’arachide

2 tomates fraîches, hachées

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, émincées

Du sel, du poivre et du piment selon le goût

Des morceaux de viande ou de poisson (optionnel)

4 tasses d’eau ou de bouillon

Préparation:

Dans une casserole, faites revenir l’oignon et l’ail dans un peu d’huile

Ajoutez les tomates hachées et laissez mijoter jusqu’à obtention d’une sauce homogène.

Incorporez la pâte d’arachide et l’eau (ou le bouillon), et remuez bien.

Ajoutez les morceaux de viande ou de poisson, assaisonnez avec le sel, le poivre et le piment.

Laissez cuire à feu doux pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe et que la viande soit bien cuite.

Servez chaud sur le Tô.

Le Tô, accompagné de sa sauce, offre une expérience gustative qui transporte directement au cœur du Burkina Faso. C’est un plat qui invite au partage et à la découverte des saveurs et des traditions africaines. Bon appétit!

