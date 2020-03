Le THD, Très Haut Débit de Vivendi débarque en Côte d’Ivoire avec CanalBox

GVA Côte d’Ivoire nouvel acteur sur le marché des télécommunications ivoirien, a lancé le 10 mars dernier CANALBOX, son offre internet Très Haut Débit à destination du grand public d’Abidjan. Avec son réseau en fibre optique jusqu’au domicile (FTTH – Fiber to the Home), GVA COTE D’IVOIRE garantit à ses abonnés une qualité de service inégalée à des prix véritablement accessibles.



CANALBOX : rapide, fiable, illimité

CANALBOX va faire vivre aux Abidjanais l’internet à la vitesse Fibre : une connexion illimitée avec un débit jusqu’à 50 Mb/s pour 30.000 FCFA par mois, une petite révolution dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Avec un abonnement mensuel tout compris, sans surcoût et sans surprise, toute la famille peut en même temps télécharger des films et des séries, partager des photos et des vidéos avec des amis, regarder leurs programmes préférés en direct sans aucune limite !

Tout ceci est notamment rendu possible grâce au savoir-faire unique de GVA et à la technologie utilisée : le FTTH – Fiber To The Home, qui raccorde la fibre optique directement jusqu’au client, particulier ou professionnel. Cette technologie d’accès est la plus innovante et la plus fiable qui existe aujourd’hui dans le monde.

Une offre déjà disponible à Abidjan

Dès aujourd’hui à Marcory, les habitants peuvent souscrire à l’offre CANALBOX. Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans de nombreux quartiers dont Treichville, Cocody, Plateau et Riviera avec notre partenaire TEKNOTEL.

Marco DE ASSIS, Président de GVA COTE D’IVOIRE, a déclaré : « nos équipes mettent en place à Abidjan le meilleur réseau Internet pour les Ivoiriens car nous sommes persuadés que l’accès au Très Haut Débit pour tous est un facteur clé du développement économique et social. GVA a pour mission de rendre l’Internet accessible à tous les foyers. Je remercie vivement le Ministre de l’Economie numérique et de la Poste ainsi que l’Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire d’avoir fait confiance à GVA pour développer le FTTH à Abidjan et ainsi contribuer à réduire la fracture numérique en Côte d’Ivoire »

L’offre CanalBox de GVA est déjà disponible au Togo, au Gabon et au Congo Brazzaville.

A PROPOS DE GVA – GROUP VIVENDI AFRICA

GVA, filiale du groupe Vivendi, est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d’accès internet Très Haut Débit en Afrique. GVA construit son propre réseau en fibre optique et investit à long terme, concrétisant ainsi sa vision en faveur du développement numérique.

GVA a lancé ses activités à Libreville (Gabon) en 2017, à Lomé (Togo) en 2018 puis à Pointe Noire et Brazzaville (République du Congo) en 2019. Dans chaque ville, GVA a contribué à la création de plusieurs centaines d’emplois locaux ainsi qu’à la professionnalisation des filières d’avenir pour les métiers de l’ingénierie, du numérique et de la distribution.