Le Tanganyika reprend en main l’exportation de son or!

Les 100 premiers kilogrammes d’or extraits de cette province de l’ex-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo ont été exportés vers l’international via DRC Gold Trading SA, une société du portefeuille de l’Etat. Une volonté du nouveau gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, bien décidé à ce que les minerais profitent enfin à sa population.

L’annonce en a été faite mercredi 11 décembre à Kalemie, le chef-lieu du Tanganyika situé sur les rives du lac du même nom. Pour l’occasion, une cérémonie a été organisée par DRC Gold Trading SA, une société du portefeuille de l’Etat, qui a pris la suite de la très controversée entreprise dubaïote Primera Gold DRC, qui s’était vu accorder le monopole de l’exportation de l’or RD Congolais avec des droits de douanes ridiculement bas (de l’ordre de 2,5 %).

Parmi les participants, le nouveau gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, qui, depuis son élection en avril dernier, fait souffler un vent nouveau sur la province. Après avoir repris en main la stratégie sécuritaire pour y rétablir l’ordre, ce diplômé en criminologie de 37 ans, à la haute stature, a entrepris de redynamiser l’économie de la province.

En commençant par le secteur minier, un domaine qu’il connait bien pour avoir été directeur de cabinet du ministre des Mines du Haut-Katanga. Dans ce domaine, le potentiel est très important. Le Tanganyika est considéré comme la «capitale mondiale du lithium» grâce au gisement de Manono, l’un des plus importants au monde. Elle dispose également d’importantes réserves de coltan, un autre minerai critique pour la transition énergétique et l’électrification de l’économie.

La province dispose également de mines d’or. « Jusqu’à présent, (celles-ci) étaient exploitées de manière artisanale par des creuseurs et les minerais étaient exfiltrés illégalement via la Tanzanie et le Burundi », explique un membre du cabinet du ministre provincial des Mines. Conséquence, « la province et l’Etat ne percevaient aucune taxe. Et cette situation générait de l’insécurité avec une multitude de groupes armés qui se finançaient à travers cette activité ».

Transparence et traçabilité

Depuis son arrivée, le Gouverneur Christian Kitungwa a entrepris de remettre de l’ordre dans le secteur. « Désormais, les creuseurs se voient attribuer officiellement certains carrés miniers et peuvent donc se livrer légalement à leurs activités », explique une autre source. « C’est sécurisant pour les groupes miniers qui veulent venir investir dans la province », renchérit le directeur d’un grand groupe étranger installé de longue date à Kalemie qui se réjouit de « l’amélioration du climat des affaires perceptible depuis quelques mois après plusieurs années compliquées ».

Pour le Tanganyika, l’enjeu est aussi économique que financier. Les redevances minières sont le meilleur moyen d’augmenter significativement les ressources de la province autant nécessaires pour investir dans les infrastructures que pour développer les services sociaux.