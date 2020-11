Le succès du coming out de Desy Boyeux

La célèbre influenceuse de mode Desy Boyeux a très tôt exprimé son intérêt pour la gent féminine et les accessoires de beauté. Malgré son parcours difficile, surtout à cause des parents et amis, elle a su faire briller son étoile et être une icône dans le milieu de la mode. Découvrez tout ce qu’il y à savoir sur elle…enfin lui !

Que savoir sur Desy Boyeux ?

Desy Boyeux, de son vrai nom Désiré Noutepo était un homme à la naissance. Pendant son enfance, il était déjà très attiré par la beauté des accessoires de modes de ses tantes et des amies de sa maman. Il a donc commencé à en apprendre un peu plus sur le sujet et à se perfectionner dans l’usage des produits cosmétiques. Plus tard, Désiré a commencé à s’habiller comme une femme et à poster de très belles photos de lui sur les réseaux sociaux.

Ses parents et ses amis qui jusque-là s’accommodaient plus ou moins à son goût pour la beauté féminine ont commencé par le réprimander sur son comportement. Malgré la pression subie par ses paires, Désiré affirme n’avoir jamais senti une autre sensation que d’être une femme dans sa peau. Ainsi, après son baccalauréat, il voyage sur le Maroc pour perfectionner ses connaissances en linguistique. Il n’arrêta pas pour autant de pratiquer sa passion pour la mode en créant ses pages Facebook et Instagram qui ont permis de le faire connaître des internautes.

Comment assume-t-il son homosexualité ?

Desy Boyeux n’a aucun problème ou aucune sorte de complexe avec son corps. Elle se présente volontiers avec de très beaux maquillages et ses tenues sensuelles pour femme sur ses pages. Sa phrase fétiche « personne ne pourra t’accepter si tu ne t’acceptes pas toi-même » lui permet de garder la tête haute, chaque jour, face aux persécutions. Desy Boyeux est très fier de ce qu’il fait et a d’ailleurs une beauté très captivante qui presque n’a rien à envier à celle de la plupart des femmes africaines.

Comment est-il accueilli dans la communauté ?

Grâce à son audace, la désormais « jeune » Ivoirienne participe à de nombreuses campagnes publicitaires pour les marques de vêtements. Elle possède une communauté de plus 15 000 fans sur Facebook et plus de 21 000 sur Instagram qui lui apporte son soutien et admire, à sa juste valeur, sa beauté. Un tel succès lui a valu une invitation sur le plateau de l’émission « Le cœur des femmes » sur Canal+Elles.

Que retenir ?

Desy Boyeux est une Ivoirienne d’origine qui s’est battue contre la communauté, ses parents et ses amis pour affirmer son amour pour la mode et le monde féminins. Elle n’a utilisé aucun produit pour changer son corps, elle proclame faire beaucoup de sport et boire moins d’alcool pour maintenir sa belle forme. Elle est actuellement une grande influenceuse du secteur de la mode qui intervient également des les émissions télé féminines.