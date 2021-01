Le single « Ballin » certifié quadruple platine (Vidéo)

Le single « Ballin » a été un grand succès pour le jeune rappeur californien Roddy Ricch. À tel point que le chanteur de « Please Excuse Me For Being Antisocial », a déjà amassé 21 plaques d’or et de platine à son nom.

Avec plus de 186,6 millions de vues, le single « Ballin » a été un grand succès pour le jeune rappeur californien Roddy Ricch. Malgré qu’il soit nouveau dans le milieu de l’industrie musicale américain, le rappeur californien se révèle déjà être une force commerciale avec laquelle il faut compter. À tel point que le chanteur de « Please Excuse Me For Being Antisocial », a déjà amassé 21 plaques d’or et de platine à son nom. Un bilan impressionnant, étant donné qu’il n’a vraiment commencé à prendre l’élan du grand public qu’il y a quelques années.

Maintenant, avec « The Box » déjà sept fois platine, Roddy a encore été impressionnant grâce à son « Ballin » avec la collaboration de Mustard. Facilement, l’un de ses singles les plus populaires, il semblerait que « Ballin » ait été officiellement certifié quadruple platine par la RIAA. Ce qui en fait sa deuxième chanson la plus classée à ce jour.

Par ailleurs, Roddy Ricch et Mustard ont été nominés aux Grammy Awards pour la meilleure performance rap / chantée en 2020, bien qu’ils n’aient finalement pas remporté le prix. À ce stade, il est juste de supposer que Roddy Ricch ne fera que continuer à aller de l’avant, avec son album 2021 qui pourrait également cartonner dans les charts pour l’artiste de Compton.

En fait, l’année pourrait voir Roddy Ricch faire double emploi, après avoir taquiné la sortie de Feed Tha Streets 3 et d’un album qui pourrait ou non s’intituler « Love Is Barely Real Anymore ». Il faut se demander si, compte tenu du succès indéniable de « Ballin », Mustard se verra accorder quelques places de production sur ces différents projets.