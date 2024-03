Le Sénégal devient membre du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)

Le Sénégal a officiellement rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), lors d’une réunion extraordinaire des ministres du forum tenue, vendredi, à Alger.

Adhésion du Sénégal approuvée à l’unanimité

C’est officiel, le Sénégal est désormais membre du Forum des pays exportateurs de gaz. Le secrétaire général du GECF, Mohamed Hamel, a annoncé que la demande d’adhésion du Sénégal a été approuvée à l’unanimité par les ministres participants. M. Hamel a également déclaré que tous les projets de documents soumis au 7ème Sommet du GECF, prévu pour le lendemain (ce samedi), ont été approuvés à l’unanimité.

Le secrétaire général a qualifié la réunion ministérielle extraordinaire de «fructueuse et constructive». L’adhésion du Sénégal au GECF est une importante nouvelle pour le forum, qui compte désormais 20 membres. Le Sénégal est un pays producteur de gaz naturel en plein essor. Et son adhésion au GECF lui permettra de jouer un rôle plus important dans l’industrie mondiale du gaz.

Finaliser la «Déclaration d’Alger»

Le forum ministériel extraordinaire regroupe ainsi, en Algérie, les pays exportateurs de gaz naturel. L’objectif de cette rencontre est de discuter et de finaliser la «Déclaration d’Alger», prévu pour le 4 mars. Sur la table des débats, il y aura les résolutions qui seront soumises au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du GECF. La réunion est présidée par le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji.

Rappelons que le GECF est une organisation intergouvernementale qui regroupe les principaux pays exportateurs de gaz naturel. L’Algérie est l’un des pays fondateurs du GECF et abrite le siège de l’organisation. Le 7ème Sommet du GECF se déroule à Alger du 28 février au 4 mars 2024. Le thème du forum est « Le gaz naturel : partenaire énergétique pour un développement durable ».