Le secteur minier algérien célèbre deux anniversaires historiques

Le ministère algérien de l’Énergie et des Mines organise une cérémonie spéciale ce jeudi pour célébrer deux étapes marquantes du secteur minier en Algérie : le 58e anniversaire de la nationalisation des mines et le 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières (Sonarem). L’événement, placé sous le patronage du Premier ministre, Nadir Larbaoui, réunira de nombreuses personnalités nationales ainsi que des cadres du secteur minier.

La cérémonie ne se limitera pas à commémorer ces anniversaires, mais comprendra également la signature de contrats et d’accords visant plusieurs projets miniers. Selon le communiqué du ministère, un hommage sera rendu aux anciens employés de la Sonarem en reconnaissance de leur dévouement professionnel et de leur contribution significative au développement du secteur.

Un hommage aux anciens travailleurs et une mise en lumière des projets miniers futurs

Pour souligner l’importance de cet événement, diverses activités seront organisées. Parmi elles, l’émission de timbres-poste commémoratifs et une exposition dédiée aux produits miniers d’Algérie. Les visiteurs pourront aussi visionner un documentaire et parcourir une galerie de photos illustrant les moments clés de la nationalisation des mines (6 mai 1966) et de la création de la Sonarem (11 mai 1967). Une sélection de livres spécialisés dans les minéraux et les ressources minières du pays sera également présentée.

Le ministère a profité de cette occasion pour rappeler l’importance stratégique du secteur des mines, le qualifiant de pilier de l’économie nationale. Ce secteur offre de grandes perspectives pour l’industrie nationale en assurant l’exploitation et la transformation de matières premières telles que le phosphate, le fer, le zinc, le plomb, le cuivre, l’or, les métaux rares et bien d’autres encore.

Cette célébration vise à renforcer la visibilité du secteur minier en Algérie, tout en soulignant le rôle vital que jouent ces ressources dans la croissance économique et l’industrialisation du pays.