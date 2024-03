Le Salon national de l’entrepreneuriat féminin, un évènement pour booster les femmes entrepreneures en Centrafrique !

Le Salon national de l’entrepreneuriat féminin (Sanef), qui a eu lieu du 4 au 9 mars, à Bangui, a été organisé pour permettre aux femmes entrepreneures de se rencontrer et de trouver de nouvelles opportunités d’affaires pour développer et pérenniser leur activité.

L’entrepreneuriat féminin a fait la Une des médias en Centrafrique ! Organisé par la Fédération des associations des femmes entrepreneures en Centrafrique (Fafeca), dirigée par Portia Abazene, le salon national de l’entrepreneuriat féminin (Sanef) a permis, du 4 au 9 mars, aux femmes qui évoluent dans l’entrepreneuriat de se rencontrer, fédérer et faire également du réseautage. L’objectif, selon Portia Abazene, à l’initiative de cet évènement, « est de permettre aux femmes entrepreneures, qui ont souvent besoin d’être accompagnées de trouver des opportunités d’affaires et de rencontrer des investisseurs ».

Des femmes entrepreneures pygmées mises en lumière

« Les femmes ont un potentiel immense en Afrique, mais malheureusement elles manquent de financement pour pérenniser et développer leur activité », explique-t-elle à Afrik.com.

Plusieurs moments forts ont marqué le salon comme la présence exceptionnelle des femmes pygmées entrepreneures ou encore la mise en lumière des PME dirigées par des femmes. « Le Sanef a permis d’encourager toutes ces femmes actives qui font de belles choses mais ont souvent besoin d’être accompagnées pour pérenniser leur activité », renchérit Portia Abazene.

« Lorsqu’une femme décide d’entreprendre elle peut être un véritable vecteur de changement positif dans la société »

La dirigeante du Sanef estime en effet « lorsqu’une femme décide d’entreprendre elle peut être un véritable vecteur de changement positif dans la société ». « Mais encore faut-il soutenir toutes celles qui prennent des initiatives pour participer au développement économique du continent ! », fustige-t-elle, soulignant qu’une « femme qui entreprend peut ainsi gagner son indépendance financière, mais également nourrir son foyer et donc permettre de meilleures conditions de vie à son entourage ».

« Trouver des opportunités d’affaires »

C’est ce potentiel immense qu’elle a constaté chez les femmes, qui l’ont poussé à créer le réseau de femmes entrepreneures, Fafeca, pour fédérer toutes celles qui entreprennent. Mais également les accompagner et les former afin qu’elles puissent développer leur projet entrepreneurial. « Le Sanef, organisé par la Fafeca, est donc l’un des moyens concrets que nous avons mis en œuvre pour permettre à toutes ces femmes entrepreneures de non seulement se rencontrer mais également de trouver des opportunités d’affaires pour booster leur activité », conclut-elle.