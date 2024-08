Le Rwanda en route vers une révolution financière

Le Rwanda se prépare méticuleusement à devenir un centre financier majeur en Afrique, attirant entreprises et investisseurs grâce à un environnement économique favorable.

Depuis quelques années, le Rwanda se prépare méticuleusement à devenir un centre financier majeur en Afrique. Cette ambition, qui peut sembler audacieuse pour un pays de petite taille, repose sur des efforts constants pour attirer entreprises, banques et fonds d’investissement. L’objectif ? Créer un environnement propice au développement du secteur privé et offrir une base solide pour les projets d’expansion sur le continent africain.

Les fondations d’une ambition

En 2020, Kigali a commencé à poser les bases de son projet de centre financier. Pendant quatre ans, le pays a travaillé à la création d’un environnement favorable aux entreprises. Jean-Marie Kananura, responsable des investissements de Rwanda Finance, affirme que cet objectif est presque atteint. « Nous sommes un pays où il est facile de créer une entreprise et d’opérer. Vous venez, vous testez votre solution. Si ça marche bien, vous pouvez vous étendre sur le continent. »

Le Rwanda mise sur les avantages de sa petite taille, similaire à des réussites telles que Singapour, Dubaï ou le Luxembourg. Comme le souligne Patrick Dupoux du Boston Consulting Group, ces petits pays, entourés par des nations plus importantes, deviennent souvent des centres financiers en capitalisant sur la stabilité et la continuité des politiques économiques. Le Rwanda espère suivre cette voie en exploitant sa situation géographique stratégique et sa stabilité politique.

Une centaine d’entreprises déjà présentes

L’attractivité du Rwanda commence à se concrétiser. Une centaine de sociétés ont déjà implanté des bureaux dans le centre financier de Kigali. Parmi elles, AFG Holding, une banque panafricaine, envisage de se développer dans la région des Grands Lacs. Romeo Bouba, directeur général adjoint, explique : « Nous sommes intéressés par les avantages qu’offre Kigali, notamment son positionnement géographique et les facilités offertes en termes de climat des affaires et d’infrastructures télécoms. »

Malgré ces progrès, des défis subsistent avant que le Rwanda puisse véritablement rivaliser avec Maurice, un autre centre financier africain. La qualité des infrastructures numériques, le nombre de liaisons aériennes, le niveau de qualification des talents locaux et la gestion des sorties de devises par la Banque centrale sont autant de domaines où le Rwanda doit encore progresser.