Bénin-Rwanda : une coopération en marche

Paul Kagame et son épouse achèvent leur visite officielle au Bénin, ce dimanche. Après deux jours bien remplis ponctués de signatures d’accords dans plusieurs domaines.

Initialement annoncé à Cotonou dans la matinée du vendredi, Paul Kagame ne foulera le sol béninois que dans la nuit du vendredi au samedi. Avant lui, son épouse, Jeannette Nyiramongi Kagame, est arrivée comme prévu, vendredi matin. À sa descente de l’avion, la Première dame rwandaise a été accueillie par son homologue béninoise et la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Mèwanou.

Plusieurs accords signés

Dans la journée du samedi, les deux chefs d’État et leur délégation se sont rencontrés au palais de la Marina. Patrice Talon et Paul Kagame ont eu un tête-à-tête. Les questions liées à la sécurité et à la défense, l’économie, la recherche ont été au cœur des échanges. De façon concrète, des accords ont été signés dans les domaines de la non-double imposition, l’agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale et industrielle, le tourisme et la promotion des investissements.

En ce qui concerne la coopération militaire, elle pourrait aller jusqu’au déploiement de troupes rwandaises. Ceci pour appuyer les forces béninoises dans la lutte contre l’extrémisme violent qui, depuis quelques mois, n’épargne plus le nord du pays. « La coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda est sans limites et peut aller, si besoin s’impose, dans les déploiements conjoints », a déclaré Patrice Talon, lors de la conférence de presse conjointe, avant de se montrer optimiste : « Mais je sais que d’ici peu, la situation au Nord de notre pays sera totalement maîtrisée de sorte que nous n’aurions pas besoin d’en arriver là ».

Une collaboration multiforme

Les deux Présidents se sont également réjouis de l’existence, entre les deux pays, d’un mécanisme de coopération technique et d’échanges de cadres spécialisés qui a déjà permis aux experts de chaque pays d’être déployés dans l’autre, en raison de leurs expertise et savoir-faire. À ce sujet, notamment en ce qui concerne la présence des Rwandais à des postes de haute responsabilité au Bénin, les deux chefs d’État se sont dit très décomplexés. La récente nomination de l’ancien maire de Kigali à la tête de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a suscité de vifs débats au Bénin, il y a quelques jours.

C’est l’occasion pour Patrice Talon de se prononcer officiellement sur la question. « Les échanges de compétences se passent déjà naturellement un peu partout ; mais ces temps-ci, nous avons eu des besoins spécifiques dans des domaines dans lesquels le Rwanda a eu à nous devancer sur la mise en œuvre d’un projet nouveau. C’est fort naturellement que nous sommes allés chercher ces compétences », s’est justifié Patrice Talon. Et d’ajouter : « Nous avons montré que les expertises existent sur le continent. Et il y a beaucoup de Rwandais que moi je ne vois plus comme des Rwandais. Je les vois comme des Africains, des Béninois ».

Patrice Talon invité au Rwanda

Après la conférence, conformément à son agenda, le Président rwandais s’est rendu à l’Agence de Développement de Sèmè-City où il s’est effectivement entretenu avec de jeunes entrepreneurs, des étudiants et des responsables de start-ups sur le leadership de la jeunesse africaine et l’avenir du Continent. Ceci, en présence de plusieurs ministres béninois.

À la Place de l’Amazone que le couple présidentiel a visité, la première dame rwandaise n’a pas manqué de confier son ressenti à la presse. Pour elle, l’Amazone est le « symbole de courage à la communauté et de la farouche détermination des femmes béninoises ». Et par comparaison, elle ajoute : « Chez nous, chères sœurs, les monuments de ce genre sont un symbole de courage, un don de désir et de réussite ».

Très ravi de la fructueuse coopération entre son pays et le Bénin, Paul Kagame a adressé une invitation à Patrice Talon pour une visite au Rwanda. Rappelons que tout juste quelques semaines après son investiture, en 2016, Patrice Talon a effectué un déplacement au Rwanda, les 29 et 30 août 2016.