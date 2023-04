Bénin : Paul Kagame attendu à Cotonou, ce vendredi

Le Président rwandais, Paul Kagame, et son épouse, Jeannette Nyiramongi Kagame, foulent la terre béninoise, ce vendredi, et y séjourneront jusqu’à dimanche. Les services de la Présidence béninoise ont dévoilé, jeudi, le programme de visite bien chargée du dirigeant rwandais.

La coopération entre le Bénin et le Rwanda est au beau fixe. C’est le moins qu’on puisse dire. D’autant plus que le Président rwandais répond à une invitation de son homologue béninois en faisant une visite de 72 heures au Bénin, à partir de ce vendredi.

Une coopération de plus en plus solide

Au menu de cette visite, il y a le renforcement de la coopération bilatérale à travers les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d’expertises. Il y a également les questions liées au tourisme, à la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, au transport aérien entre Kigali et Cotonou, à l’industrie textile et à la lutte contre le terrorisme.

Depuis l’avènement au pouvoir du Président Patrice Talon, les relations entre le Bénin et le Rwanda se sont davantage resserrées. Dans ce sens, les deux pays ont signé, lors de la première session de la Grande commission mixte de coopération entre les deux États, qui s’est tenue les 29 et 30 septembre 2017 à Rubavu (Rwanda), des accords dans les domaines des TIC, du service cadastral, de l’environnement et du développement durable. Ces différents accords ont pour but de permettre aux experts des deux pays de travailler en commun pour le bien-être des deux peuples.

Un agenda chargé

À l’agenda de Paul Kagame au Bénin, il est inscrit un tête-à-tête suivi d’une conférence de presse conjointe avec Patrice Talon, le samedi 15 avril. Dans la même journée, le Président rwandais se rendra à l’Agence de Développement de Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, où il tiendra une rencontre d’échanges avec de jeunes entrepreneurs, des étudiants et des start-ups. Le couple Kagame visitera quelques lieux importants du Bénin comme la Place de l’Amazone, le Monument aux Dévoués érigé dans le Jardin de Mathieu (en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie). Certainement que le Président Kagame et son épouse ne manqueront pas de visiter la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), un des fleurons de l’économie béninoise et l’une des meilleures réalisations du gouvernement Talon.