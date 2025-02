Le Rwanda discute avec l’envoyé de l’ONU de la crise à l’Est de la RDC

Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, a rencontré, jeudi 6 février, Huang Xia, l’envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, pour discuter des questions qui affectent la région, en particulier l’instabilité demeurant dans l’Est de la République Démocratique du Congo.

Selon le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nduhungirehe a informé Huang de la situation actuelle dans l’Est de la République Démocratique du Congo, en soulignant les récentes attaques contre la ville frontalière de Rubavu, qui ont fait plus d’une douzaine de morts et de nombreux blessés.

Les deux responsables ont également exploré des solutions pour parvenir à une paix à long terme dans la région des Grands Lacs, a indiqué le ministère. Cet échange fait partie de plusieurs actions internationales posées et qui visent à faire face à la crise qui dure depuis trois décennies dans l’Est de la République Démocratique du Congo.

Le Président congolais Félix Tshisekedi a systématiquement exclu les pourparlers de paix avec le M23, malgré les appels à une résolution politique du conflit. Le 29 janvier, les Présidents des pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est ont exhorté le dirigeant congolais à s’engager avec le groupe rebelle pour trouver une solution durable.

Le conflit a tendu les relations entre le Rwanda et la RDC. Kinshasa accuse le Kigali de soutenir les rebelles du M23, des allégations que le Rwanda rejette. Le gouvernement rwandais affirme que sa sécurité est menacée par une coalition composée de l’armée congolaise, des milices FDLR, des groupes Wazalendo, des forces burundaises et des troupes de la SADC, qui avaient prévu d’étendre la guerre au Rwanda au-delà du conflit avec le M23.

Le samedi 8 février, les dirigeants de l’EAC et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se réuniront à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour délibérer sur les mesures visant à résoudre le conflit.