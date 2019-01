Le royaume d’Oussouye : une royauté sacrée au cœur de la Casamance

La Casamance est l’une des plus belles régions du Sénégal. Située au sud du pays, elle est frontalière avec la Guinée et la Guinée-Bissau, arbore des paysages magnifiques et est traversée par le fleuve Casamance. La zone a su garder beaucoup de ses institutions anciennes qui régissent encore la vie de la communauté. Le royaume d’Oussouye subsiste encore et perpétue la tradition en pays Diola.

La Casamance est l’une des plus belles régions du Sénégal. Située au sud du pays, elle est frontalière avec la Guinée et la Guinée-Bissau, arbore des paysages magnifiques et est traversée par le fleuve Casamance. La zone a su garder beaucoup de ses institutions anciennes qui régissent encore la vie de la communauté. Le royaume d’Oussouye subsiste encore et perpétue la tradition en pays Diola. Jumia Travel vous fait découvrir cette royauté sacrée et ses mystères.

Il s’étend sur une partie du département d’Oussouye dans la Basse-Casamance. Le royaume est le territoire des diolas qui peuplent en majorité toute la zone. Ici l’agriculture est l’activité principale et à part les grandes étendues de rizières la forêt est dense. Il pleut beaucoup et une dizaine de rivières coulent à travers bois. Le roi actuel s’appelle Olivier Diedhiou et a pris le nom de Sibilumbaï lors de son intronisation en Janvier 2001. Ce dernier vit dans le bois sacré d’Oussouye qui est sa résidence officielle. Le roi est le chef religieux, spirituel et gardien des us et coutumes. Il est le lien direct entre leur Dieu dénommé Ata Emit, les esprits occultes qui sont encore vénérés et la population encore animiste. Un de ses conseillers décrit le roi comme un “collaborateur de Dieu qui reçoit les offrandes, prie et intercède en faveur de ses sujets”.

Le roi d’Oussouye est chargé de veiller à la paix et à la cohésion sociale. En cas de conflit, il est consulté et son rôle est de réconcilier les parties ou de les départager en cas de litige. Il veille également à ce que chaque habitant ait à manger, distribuant le riz issu des champs royaux. Ce riz sert également pour le repas de la “Houmabeul” qui est la grande fête annuelle du royaume. Cette fête se tient à la fin de l’hivernage en général au mois de Septembre lors de la grande récolte.