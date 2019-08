Le rêve de Martin Luther King a cinquante six ans

Le monde célèbre aujourd’hui les 56 ans du fameux discours de Martin Luther King : « I have a dream », après la marche contre les discriminations raciales. Un discours-clé dans l’évolution de la lutte des Noirs américains qui a marqué des générations entières. Revivez ce moment historique en vidéo.

28 août 1963. Le pasteur noir-américain Martin Luther King prononce un discours mythique : « I have a dream (Je fais un rêve) ». Sur les marches du mémorial Lincoln à Washington, près de 250 000 personnes sont rassemblées, les yeux rivés sur le pasteur, dans un silence complet. Seule la voix grave et charismatique de Martin Luther King résonne sur la place. Le pasteur rêve alors que Noirs et Blancs ne puissent faire qu’un. Il rêve d’une fraternité, de paix et de liberté.