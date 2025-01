Le rappeur Yung6ix échappe miraculeusement à une tentative de braquage à Los Angeles

Star montante du hip-hop nigérian, Yung6ix a frôlé la mort dans les rues de Los Angeles lors d’une tentative de vol à main armée.

Downtown Los Angeles, quartier animé du centre-ville. Un coup de feu déchire la nuit. Dans sa voiture, le rappeur nigérian Yung6ix vient d’échapper au pire. « J’ai vraiment cru que ce gars allait me tuer« , confie-t-il, encore secoué par cette rencontre avec la mort. La balle, tirée à bout portant, a miraculeusement manqué sa cible.

Sur les réseaux sociaux, l’artiste partage son émotion avec ses fans : « Je veux juste remercier Dieu qui travaille plus dur que Satan« , écrit-il, mêlant dans ses mots la foi profonde caractéristique de son héritage nigérian et le style direct du rap américain. Ouis de poursuivre « On cherche toujours où la balle est passée, parce que j’étais dans la voiture. C’est inimaginable. J’ai vraiment cru que ce gars allait me tuer, je le jure sur le sang de Jésus. Dieu merci, sinon j’aurais pu partir hier. Dieu travaille définitivement en heures supplémentaires pour moi. » « Les prières de maman fonctionnent« , ajoute-t-il, rappelant l’importance des liens familiaux dans sa vie.

De Warri à Los Angeles : un parcours semé d’embûches

L’incident résonne particulièrement pour cet enfant de Warri, ville pétrolière de l’État du Delta au Nigeria. Yung6ix s’est fait un nom dans l’industrie musicale en fusionnant habilement les sonorités du hip-hop américain avec les rythmes afrobeat de son pays natal. Son style unique, qui puise dans ces deux héritages, lui a valu une place de choix dans le paysage musical africain contemporain.

Cette attaque à Los Angeles n’arrêtera pas la jeune star. Yung6ix reste déterminé à poursuivre sa route, porté par sa foi et le soutien de sa communauté. « Dieu travaille définitivement en heures supplémentaires pour moi« , conclut-il. Une phrase qui résonne comme un hymne à la persévérance africaine.