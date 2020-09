Le rappeur MHD signe son retour

Nous sommes sans doute nombreux à avoir esquissé quelques pas de danse sur les mélodies du célèbre rappeur africain MHD. Nous étions également tous surpris d’apprendre son inculpation dans une sombre histoire d’« homicide volontaire ». Il y a quelques heures, après plus d’une année de mutisme, le rappeur est sorti de son silence.

La bonne nouvelle pour les fans

Maintenu en détention depuis le 17 janvier 2019, le célèbre rappeur de 24 ans, avait été inculpé pour « homicide volontaire ». Dans cette affaire, Mohamed Sylla de son vrai nom, avait toujours clamé son innocence. Malheureusement pour lui, les circonstances ne jouaient pas en sa faveur. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé à purger une peine de prison accompagné de 3 autres suspects mêlés à l’histoire.

Dès lors, à l’annonce de la nouvelle, le monde du rap ainsi que toute sa famille étaient en état de choc. Plusieurs messages de soutien et d’encouragement de la part de ses fans ont inondé la Toile et notamment les réseaux sociaux, afin d’exprimer toute leur sollicitude et leur compassion à la situation que vit le rappeur.

Mais voilà ! Depuis quelques mois, le 16 juillet dernier notamment, il a été annoncé la libération, sous contrôle judiciaire, de l’artiste. On imagine ainsi le soulagement qu’a ressenti tout le peuple du rap qui lui est voué.

Le post qui annonce le retour ?

Cependant, depuis sa sortie, l’homme ainsi que tous ses proches sont restés dans un mutisme indescriptible. Aucune annonce, aucun message, aucun post, de personne. C’était à croire que le rappeur avait complètement tourné la page sur sa carrière musicale, et par conséquent, sur le monde du show-business.

C’est ainsi que le jeudi dernier, 10 septembre 2020, jour marquant le 26e anniversaire de naissance de l’artiste, une lueur d’espoir, si on peut le dire, a été donnée. Tout est parti de certains messages de la sœur de l’artiste sur les réseaux sociaux, qui invitait tous les fans à laisser des messages et à marquer leurs encouragements à l’endroit de l’artiste pour l’occasion. Ce qui a eu le don de faire sortir le prodige de son silence.

A travers une story publiée sur son compte Instagram, on voit le rappeur sur une photo avec une petite légende. Il a tenu à marquer sa présence et à signifier aux fans qu’il est toujours présent et qu’ils pourront compter sur lui dans les prochains jours, certainement.