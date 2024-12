Le projet Xlinks veut créer un pont énergétique solaire entre le Maroc et le Royaume-Uni

Un câble sous-marin de 3 800 kilomètres pour acheminer l’énergie solaire et éolienne du désert marocain vers le Royaume-Uni : c’est le défi technique que s’apprête à relever l’entreprise Xlinks First Ltd. Ce projet pharaonique promet de fournir 8 % des besoins énergétiques britanniques tout en créant 12 000 emplois, marquant une nouvelle ère dans la coopération énergétique internationale.

L’entreprise britannique Xlinks First Ltd lance un projet pharaonique. L’objectif est de relier le Maroc au Royaume-Uni par un câble sous-marin de 3 800 kilomètres. Cette initiative hors norme doit permettre d’alimenter des millions de foyers britanniques en énergie propre et abordable, en exploitant les ressources solaires et éoliennes marocaines.

Le projet prévoit la construction d’une centrale solaire et éolienne d’envergure dans la région de Guelmim-Oued Noun. Cette installation de pointe doit fournir l’équivalent de 8 % des besoins énergétiques du Royaume-Uni. Pour garantir un approvisionnement constant, l’énergie produite sera stockée dans des batteries de grande capacité avant son transport via le câble sous-marin.

Un défi technique majeur

La réalisation de ce projet représente un défi technique sans précédent. L’installation d’un câble sous-marin de cette longueur, capable de transporter d’importantes quantités d’électricité, nécessite une expertise pointue et des investissements considérables. Les équipes d’ingénieurs doivent également prendre en compte les contraintes environnementales et anticiper les risques naturels. Le coût global du projet est évalué à plus de 20 milliards d’Euros.

Le projet Xlinks contribuera significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en remplaçant les énergies fossiles par des sources renouvelables. Sur le plan économique, la construction et l’exploitation des infrastructures généreront plus de 12 000 emplois temporaires et permanents, répartis entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Le choix stratégique de Guelmim-Oued Noun

La région de Guelmim-Oued Noun a été sélectionnée pour ses atouts naturels. Elle bénéficie d’un ensoleillement optimal et de vents réguliers, conditions idéales pour la production d’énergie renouvelable. Ses vastes étendues désertiques permettent l’implantation d’installations à grande échelle sans impact sur les autres activités économiques. De plus, la région connaît actuellement un développement de ses infrastructures, facilitant le raccordement au réseau électrique national.

Dave Lewis, PDG de Xlinks, annonce que ce projet permettra une réduction des prix de l’énergie de 9,3 % au Royaume-Uni. Pour le Maroc, cette initiative représente une opportunité de devenir un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables, en se positionnant comme fournisseur stratégique d’énergie solaire et éolienne.

Des défis à surmonter mais une vision d’avenir

Le projet fait face à plusieurs obstacles majeurs. L’investissement requis s’élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars et sa facture potentielle est régulièrement réévaluée. Ensuite, le projet est sur le long terme car la réalisation des infrastructures s’étendra sur plusieurs années. De plus, le projet doit obtenir diverses autorisations auprès des autorités marocaines et britanniques. Mais aussi un accord de l’Espagne car le câble longera ses côtes.

Le projet Xlinks veut servir de modèle pour d’autres initiatives similaires à travers le monde. Il ambitionne de démontrer la faisabilité du transport d’énergie renouvelable sur de longues distances et illustre l’importance de la coopération internationale dans la transition énergétique mondiale.