Le président vénézuélien Nicolas Maduro est à Alger pour parler du marché du pétrole et renforcer les relations bilatérales avec l’Algérie alors que son pays est confronté à une crise politique doublée d’une forte pression internationale.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi en Algérie pour des pourparlers après avoir annoncé que Caracas vendrait du pétrole brut dans des monnaies autres que le dollar afin de résister aux sanctions américaines.

Maduro est arrivé d’Astana, au Kazakhstan, où il a assisté à un sommet de l’Organisation de coopération islamique.

On ne sait pas s’il rencontrera le président Abdelaziz Bouteflika mais le bureau du Président a déclaré que la visite de Maduro serait l’occasion d’examiner les «moyens de consolider» les relations bilatérales entre les deux pays. Les discussions aborderont les questions internationales d’intérêt commun, y compris le marché des hydrocarbures. L’Algérie et le Venezuela sont deux producteurs d’énergie membres de l’OPEP, et ils sont confrontés au problème de la baisse des cours alors que leurs économie sont ultra dépendante des revenus du gaz et du pétrole.

Les États-Unis ont intensifié leurs pressions sur le Venezuela, alors que Maduro a consolidé son pouvoir ces derniers mois malgré de nombreuses manifestations, parfois mortelles.

Maduro a déclaré vendredi qu’il prévoyait « de commencer à vendre du pétrole, du gaz et tous les autres produits que le Venezuela vend avec de nouvelles devises, y compris le yuan chinois, le yen japonais, le rouble russe, la roupie indienne entre autres. (…) Une économie sans système impérialiste américain est possible« , a-t-il déclaré.

Les nouvelles sanctions de Washington contre Caracas empêchent les banques américaines de négocier de nouvelles obligations émises par le gouvernement vénézuélien ou la compagnie pétrolière publique vénézuélienne. L’objectif est de restreindre l’accès du pays sud-américain aux principaux marchés boursiers et boursiers alors que le Venezuela doit faire face à des remboursements de dette pour 3,8 milliards de dollars en octobre et novembre, alors que ses réserves en devises étrangères ont chuté à moins de 10 milliards de dollars.

Arrival to Algeria for a Working Visit in the framework of the Tour of the Bolivarian Diplomacy of Peace https://t.co/GCqTQzyPj6

— Nicolás Maduro (@maduro_en) 11 septembre 2017