Le Président iranien introuvable après un crash d’hélicoptère

Un hélicoptère transportant le Président iranien, Ebrahim Raïssi, reste injoignable après un « brutal » atterrissage en urgence dans une zone montagneuse et rurale non loin de la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, ce dimanche 19 mai. L’atterrissage se serait déroulé dans les environs de la forêt de Dizmar, une zone rurale et montagneuse qui borde la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan.

Le Président Ebrahim Raïssi rencontrait, ce matin, son homologue Ilham Aliev à l’occasion de l’inauguration d’un barrage sur la rivière Araxe. Une zone proche de la préfecture iranienne de Khoda Afarin, le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan. Lors du trajet de retour, l’un des appareils a procédé à un « atterrissage brutal » en urgence. Les deux autres hélicoptères du convoi présidentiel ont pu poursuivre leur trajet sans encombre.

L’incident a eu lieu alors que le convoi se dirigeait vers la ville de Tabriz, où le Président iranien devait visiter une raffinerie de pétrole. Des recherches sont en cours, dans le nord-ouest de l’Iran afin de retrouver l’hélicoptère qui transportait le dirigeant et qui a été victime d’un « accident ». Il a été indiqué que plus de vingt équipes de secours « dotées d’un équipement complet, en particulier de drones et de chiens de sauvetage », ont été envoyées sur place.

Plusieurs ministres dans l’hélicoptère

Seulement, malgré tout ce dispositif déployé et un hélicoptère de renfort, la zone de l’accident n’a pu être atteinte en raison du mauvais temps. Jusqu’à la tombée de la nuit, l’hélicoptère n’avait pas été retrouvé par les secours. Outre Ebrahim Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, le gouverneur de la région de l’Azerbaïdjan oriental, Malik Rahmati, et d’autres passagers étaient à bord de l’hélicoptère.

L’Iran a renforcé sa présence en Afrique depuis quelques temps. En 2023, par exemple, le Président iranien s’est rendu dans trois pays africains. Après un séjour au Kenya, le Président iranien s’était rendu en Ouganda et au Zimbabwe. Le dirigeant en avait profité pour signer plusieurs accords de coopération. En janvier 2024, c’est avec le Niger que l’Iran a signé des accords. Il y a quelques jours, Washington avait menacé Niamey de sanctions en cas d’accord de vente d’uranium à l’Iran.