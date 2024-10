Le poulet brésilien a la côte en Afrique !

L’intérêt des consommateurs africains pour la volaille brésilienne ne diminue point. En se fiant en effet à l’édition 2024 du rapport annuel de l’Association brésilienne des protéines animales (ABPA), le continent africain aurait englouti 816 000 tonnes de viande de poulet au cours de l’année écoulée. Une augmentation de 13% par rapport à l’année 2022.

Toujours selon l’ABPA, cette proportion constitue 16% des explorations totales du pays d’Amérique du Sud et place ainsi l’Afrique comme troisième destination majeure de l’industrie brésilienne derrière l’Asie et le Moyen-Orient. Le continent africain lui, consacre 40% de ses importations globales au poulet brésilien, une quantité estimée à 1,8 million de tonnes par an, révèle la FAO.

L’Afrique du Sud en tête des importateurs de poulet brésilien

Classée première destination des commerçants brésiliens en Afrique, l’Afrique du Sud maintient la côte de la viande de poulet avec 340 435 tonnes importées en 2023, soit 56 000 tonnes de plus qu’en 2023. Cela s’explique en partie par l’incapacité du pays d’Afrique australe à combler les besoins évalués à 1,8 million de tonnes.

Les exportateurs brésiliens se sont donc emparés, à eux seuls, de plus de 80% des parts de marché s’agissant de la volaille importée. Une opportunité unique qui leur a été offerte par les nombreux défis structurels auxquels l’Afrique du Sud fait face dont le coût exorbitant de la production.

Nouveau record, d’ici fin 2024

Derrière l’Afrique du Sud, on trouve la Libye qui représente la seconde destination essentielle pour le Brésil, avec ses 76 400 tonnes. Et en bas du podium, on retrouve l’Égypte, qui en importe 59 136 tonnes.

A eux trois, ces pays totalisent 58% des provisions totales du continent. Malgré l’absence de chiffres prévisionnels pour le moment, les données du Département américain de l’agriculture (USDA) indiquent qu’un nouveau record devrait être battu, d’ici fin 2024. Avec l’adhésion de l’Algérie à la liste des pays africains importateurs de la viande de poulet brésilienne, le Brésil propulse ainsi son encrage au sein des pays d’Afrique du Nord.