Alors que l’Allemagne souhaite débloquer un premier budget de près d’un million d’euros pour construire au Maroc deux centres de placement pour migrants mineurs volontaires ou expulsés du pays, la chercheuse Lorena Gazzotti explique que cette stratégie est une erreur. L’Espagne avait essayé de faire la même chose il y a une dizaine d’année, et cela fut un échec.

Selon un document divulgué de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés cité par un journal allemand, les centres auront espace capable de recevoir 200 mineurs marocains et seraient dirigés en collaboration avec des organisations non gouvernementales marocaines.

Les conditions dans lesquelles ces centres d’accueil fonctionneraient n’ont pas été précisées en détail. Mais l’objectif semble être de permettre au gouvernement d’expulser les mineurs sans enfreindre la loi allemande sur l’immigration. La loi allemande sur la résidence précise que, pour expulser un mineur étranger non accompagné, l’autorité d’expulsion doit veiller à ce que le mineur soit « remis à un membre de sa famille, à une personne possédant le droit de garde et de garde ou à un Centre d’accueil approprié « .

Ce plan correspond à la stratégie élargie de la chancelière allemande Angela Merkel visant à accélérer l’élimination des migrants irréguliers du territoire allemand.

En 2016, l’Allemagne et le Maroc ont accepté de collaborer à la déportation des migrants marocains. Le gouvernement allemand a également tenté d’adopter une loi contestée déclarant que le Maroc, la Tunisie et l’Algérie « pays d’origine sûrs » facilitent l’expulsion des demandeurs d’asile déboutés. La loi a été approuvée par le Bundestag, la chambre basse du parlement, en 2016. Mais elle a ensuite été rejetée par la Chambre haute, le Bundesrat, en 2017, après que les partis de l’opposition aient prétendu que les arguments pour définir ces pays comme «sûrs» étaient trop faibles .

L’Espagne l’a déjà essayé

Le recours aux centres d’accueil pour rapatrier les mineurs marocains non accompagnés évoque une idée similaire lancée par l’Espagne en 2005.

Les centres d’accueil étaient destinés à accompagner la mise en œuvre du mémorandum d’accord signé entre le Maroc et l’Espagne en 2003 sur le rapatriement des mineurs non accompagnés. Depuis la fin des années 1990, en fait, un flux d’enfants marocains a essayé d’atteindre l’Espagne en traversant le détroit de Gibraltar ou en atteignant les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

Entre 2005 et 2006, la Communauté de Madrid a lancé un projet pour la création de deux centres d’accueil – un près de Tanger, l’autre proche de Marrakech – destiné spécifiquement à accueillir des enfants non accompagnés rapatriés avec le soutien financier de l’Union E.U. En 2006, la Catalogne a promu un programme d’accompagnement du retour volontaire des mineurs au Maroc. L’Agence espagnole pour le développement, l’AECID et l’Andalousie ont lancé deux projets, respectivement en 2006 et 2007, pour la création de centres de protection des mineurs au nord du Maroc et dans la région de Tadla Azilal.

L’amélioration de la capacité du système marocain de protection des enfants était destinée à empêcher les enfants et les jeunes qui traversent en Espagne en premier lieu. Mais, comme dans l’affaire allemande, cela visait également à permettre aux mineurs d’être expulsés dans les centres gérés par les services de protection de l’enfance de leur pays d’origine, une option offerte par la loi espagnole sur l’immigration.

Les organisations de la société civile ont largement contesté le plan de l’Espagne à l’époque en raison des limites de ses droits humains. En fait, cette stratégie visait clairement davantage à assurer la déportation des mineurs que de servir leur meilleur intérêt. Cette ambiguïté était encore plus évidente compte tenu de la mauvaise situation des institutions marocaines de soins. Un rapport 2008 de Human Rights Watch a déclaré que: « Le système marocain de protection de l’enfance n’est pas prêt à fournir des soins adéquats aux enfants rapatriés d’Espagne« .

En 2005, la branche marocaine de l’UNICEF avait officiellement découragé l’Espagne de se tourner vers les centres d’accueil pour les mineurs rapatriés. Leur rapport a soutenu que le système entraînerait vraisemblablement une accélération des expulsions de mineurs, sans accorder la priorité au bien-être des enfants.

Il n’est pas tout à fait clair combien de mineurs marocains ont effectivement été rapatriés d’Espagne dans ces centres d’accueil, ou si ces installations ont été utilisées pour cela. Probablement en raison de la pression de la société civile, les deux centres d’accueil promus par la Communauté de Madrid ont en fait été reconvertis en structures pour la protection des enfants marocains marocains avec un œil sur la « prévention de l’émigration irrégulière« .

À la fin des années 2000, l’urgence de lier les projets de coopération à la déportation d’enfants marocains a diminué. Cela s’explique en partie par une réduction du budget de la Coopération espagnole pour le développement, mais aussi par des discussions internes au sein des autorités espagnoles sur la manière d’aborder les problèmes de migration grâce au travail de développement.

Cependant, au début de juin 2017, un politicien espagnol a cherché à relancer l’idée des installations d’accueil lors d’une tentative de reprendre les négociations avec le Maroc sur le retour des mineurs marocains non accompagnés de l’enclave espagnole de Melilla. Le politicien n’a pas précisé si l’idée serait d’ouvrir de nouveaux centres ou d’utiliser les anciens.

En tant que personnes vulnérables, les mineurs non accompagnés ont droit à des droits qui rendent plus difficile leur déportation. L’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant – qui a été ratifié par l’Espagne et l’Allemagne – souligne que les «intérêts de l’enfant» devraient être une préoccupation primordiale dans les décisions prises par les autorités. Il existe des doutes légitimes quant à savoir si la déportation édicté par les centres d’accueil violerait cette convention.

Compte tenu des similitudes frappantes entre les deux cas, l’Allemagne devrait sérieusement tenir compte des préoccupations exprimées par les organisations de la société civile sur le cas espagnol il y a 10 ans. Le risque est de criminaliser les mineurs non accompagnés en tant que migrants irréguliers plutôt que de les reconnaître comme des enfants ayant droit au droit d’être protégés.

Cet article a été publié à l’origine sur The Conversation