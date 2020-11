Le Pape François félicite le Président élu des Etats-Unis, Joe Biden

Le Pape François a donné ses « bénédictions et félicitations » au Président élu des États-Unis, Joe Biden pour sa victoire, a déclaré l’équipe de transition démocrate, dans un communiqué. L’ancien Vice-président Biden (77 ans), est le deuxième catholique élu à la Présidence américaine, après John F. Kennedy en 1960.

« Le Président élu a remercié Sa Sainteté pour ses bénédictions et ses félicitations et a noté son appréciation pour le leadership de Sa Sainteté dans la promotion de la paix, de la réconciliation et des liens communs de l’humanité dans le monde », selon une lecture de l’appel lancé par le bureau de Joe Biden.

Le tombeur de Donald Trump a exprimé son désir « de travailler ensemble sur la base d’une croyance partagée en la dignité et l’égalité de toute l’humanité sur des questions telles que la prise en charge des marginalisés et des pauvres, la lutte contre la crise du changement climatique, et l’accueil et l’intégration des immigrants et nos communautés ».

Au cours d’une campagne amère de 2020 contre le Président Donald Trump, Biden a cité le Pape Jean-Paul II, a fréquemment invoqué ses racines catholiques irlandaises et s’est engagé à « restaurer l’âme de l’Amérique » après quatre ans d’écœurement. Il portait également régulièrement un chapelet ayant appartenu à son défunt fils, Beau Biden.

Le Pape François lui-même a eu des relations tendues avec Donald Trump. Début 2019, il a qualifié le projet de mur de Trump à la frontière américano-mexicaine de « folie ». À l’époque où Trump cherchait à être nommé républicain, en février 2016, le Pape a fait des vagues lorsqu’il a déclaré, lors d’une visite au Mexique, que quelqu’un qui pense construire des murs plutôt que des ponts « n’est pas chrétien ».

Donald Trump a riposté dans une déclaration cinglante à l’époque, disant : « Pour un chef religieux, remettre en question la foi d’une personne est honteux ». En 2015, le Pape François a rencontré le Vice-président de l’époque Biden à Washington lorsque Trump a prononcé un discours dans le Capitole américain lors d’une réunion conjointe du Congrès.