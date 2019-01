Le nouveau visage du Sahel

Les habitants du Sahel forgent des réseaux et des collaborations qui les aideront à affronter les défis de l’insécurité et du changement climatique qui affligent les régions les plus vulnérables d’Afrique.

Le Sahel est une vaste région semi-aride d’Afrique séparant le désert du Sahara au nord et les forêts tropicales et les savanes au sud, caractérisées par des conditions météorologiques difficiles et des sécheresses périodiques. Alors que dans certains usages géographiques, le Sahel peut s’étendre à la mer Rouge, à des fins politiques, le terme se réfère le plus souvent aux pays du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad.

Lors d’un sommet au Burkina Faso à la mi-juin pour évaluer les stratégies de lutte contre le changement climatique, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont convenu de la nécessité d’une coopération plus large entre leurs pays. « Surtout« , a déclaré le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, « nous devons assurer la participation des populations locales, car elles sont celles qui vivent chaque jour avec les tourments de la sécheresse et des terres et de l’eau dégradées« .

Juste quelques jours avant le sommet, la société civile et les dirigeants religieux se sont réunis à Bamako, au Mali, pour promouvoir la tolérance religieuse dans les états sahéliens déchirés par les conflits armés. Et quelques jours plus tard, quelque 40 femmes parlementaires du Sahel se sont réunies au Tchad pour promouvoir le leadership des femmes dans la prévention de l’extrémisme violent.

Pas seulement le conflit

Une grande attention internationale envers le Sahel s’est concentrée sur l’insurrection armée et le terrorisme, observe Leonardo Villalón, coordinateur du Sahel Research Group à l’Université de Floride aux États-Unis. Mais, souligne-t-il, cette focalisation est étroite et souvent superficielle. Les préoccupations du Sahel sont également environnementales, politiques, démographiques et économiques. La sécurité de la région est elle-même «étroitement liée à une dynamique socioéconomique plus large».

Avec la collaboration de plus de 40 autres experts d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, le Professeur Villalón édite un livre sur les défis auxquels font face les pays du Sahel, The Oxford Handbook of the African Sahel, prévu pour publication par l’Oxford University Press du Royaume-Uni . Le livre fournira une analyse complète des nombreux facteurs qui façonnent la région aujourd’hui.

D’un angle quelconque, les défis du Sahel semblent formidables.

La région, souvent frappée par la sécheresse et l’insécurité alimentaire, devrait être l’une des régions les plus touchées par les changements climatiques dans les années à venir. Avec plus de 80% de ses habitants vivant avec moins de 2 $ par jour, la pauvreté est plus répandue dans le Sahel que dans la plupart des régions d’Afrique.

Le taux de croissance de la population du Sahel est également parmi les plus élevés au monde. Les experts projettent la population des six pays d’environ 90 millions de personnes pour passer à 240 millions d’ici 2050: une augmentation rapide qui pourrait nuire aux efforts d’éducation, étendre les services publics déjà limités et laisser plus de jeunes sans possibilités d’emploi. Le chômage touche déjà la moitié de tous les jeunes au Mali. De telles circonstances, à leur tour, contribuent aux risques de criminalité et de violence.

La mauvaise gouvernance

La plupart des gouvernements du Sahel sont formellement démocratiques, mais pour de nombreux citoyens ordinaires, les élections n’ont pas donné d’améliorations tangibles, alors que la corruption bureaucratique et le favoritisme restent commun, observe Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui enseigne en France et au Niger. Ces faiblesses, a-t-il dit, ont conduit à un «fossé croissant entre la classe privilégiée et les masses de la population».

Renouvellement du Niger

Les améliorations apportées aux politiques agricoles officielles au Sahel au cours des dernières années ont contribué à une augmentation de la production agricole, en particulier la nourriture pour les populations en croissance. Mais la plupart de ces réalisations dépendent fortement des efforts des agriculteurs ordinaires et des éleveurs de bétail.

Des organisations de producteurs émergent à travers le Sahel, note Renata Serra, économiste en développement à l’Université de Floride.

Depuis le milieu des années 1980, les agriculteurs des régions du sud du pays ont protégé et géré au moins 200 millions d’arbres, selon Chris Reij, du World Resources Institute de Washington DC. Les images satellites et les photos aériennes analysées par Gray Tappan et ses collègues de l’US Geological Survey montrent un réhumidification visible de vastes zones, avec plus d’arbres et d’arbustes dans les zones densément peuplées de Zinder ainsi que dans d’autres endroits.

Une expansion similaire de la couverture des arbres se déroule dans certaines parties du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, mais il se passe au Niger sur «une échelle spectaculaire, unique pour le Sahel et probablement unique pour l’Afrique», commente M. Reij.

À son tour, une végétation plus dense a stimulé les rendements et la diversité de la production agricole, générant un engagement fort auprès des agriculteurs. Les programmes financés par les donateurs ont contribué au phénomène de réhumidification. Mais le facteur le plus important, selon les chercheurs, a été l’émergence de comités de village pour protéger et gérer les arbres.

Des études sur les efforts de gestion des arbres dirigés par les agriculteurs indiquent que les femmes ont été particulièrement actives, en partie parce qu’elles sont des bénéficiaires privilégiés. Certaines variétés d’arbres produisent des fruits et des feuilles qu’ils peuvent vendre pour un revenu supplémentaire, tandis que la disponibilité de plus d’arbres dans l’ensemble contribue à réduire le temps que les femmes consacrent à la collecte de bois de feu.

Dans la ville de Keita, au centre du Niger, les femmes plantent des «arbres pour la paix», comme dans des campagnes similaires de femmes ecologistes kenyanes, rapporte la professeure Ousseina Alidou, chercheuse du Niger enseignant à l’Université Rutgers au New Jersey, aux États-Unis.

Elle note également que certains groupes au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal se battent pour l’égalité entre les sexes et « poussent les limites » du statut des femmes dans les lois familiales actuelles. Ils agitent également l’adoption légale d’enfants réfugiés et d’orphelins, une innovation dans les pratiques juridiques islamiques locales en vigueur.

Au Burkina Faso, au Sénégal et ailleurs au Sahel, les organisations de la société civile font également campagne contre des pratiques telles que les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants.

Engagement citoyen

De même, la vie politique commence à montrer l’impact de la participation des citoyens. Au Burkina Faso et au Sénégal, les groupes de la société civile restent actifs, multiplient les campagnes contre la corruption, pour une plus grande transparence dans les industries minières, pour de meilleurs services publics et sur d’autres questions.

Les mobilisations civiles ailleurs dans le Sahel ont été plus sporadiques, mais parfois ont été remarquables.

Dans la lutte contre les menaces du terrorisme et de la violence armée, tous les gouvernements du Sahel sont conscients qu’ils doivent renforcer leurs forces de sécurité et coopérer plus étroitement entre eux.

En février, les présidents du Groupe des Cinq, également connus sous le nom de G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) ont accepté de renforcer la formation militaire conjointe, le partage du renseignement et l’infrastructure logistique, ainsi que de former une armée commune la force contre le terrorisme et le trafic de drogue.

Dans certains pays, dont le Burkina Faso et le Sénégal, les officiers militaires tentent d’améliorer les relations avec les civils.

Les civils prennent également leurs propres initiatives pour contrer l’idéologie djihadiste. Dans Dori et Gorom-Gorom dans le nord lointain du Burkina Faso, une association civile musulman-chrétienne organise régulièrement des dialogues interreligieux.

Cependant, pour de tels efforts pour faire des progrès réels, les gouvernements de la région doivent faire beaucoup plus pour rejoindre leurs propres citoyens, affirme Ahmedou Ould-Abdallah, président du Centre for Strategy and Security au Sahel-Sahara, dont le siège est en Mauritanie.

Ils doivent tenir compte de «la demande populaire pour une meilleure gestion des économies africaines et des droits politiques», a déclaré M. Ould-Abdallah, ancien représentant du Secrétaire général de l’ONU en Somalie, ajoutant que «Demander une meilleure gouvernance … moins de corruption, plus d’inclusion sociale, plus les forces de sécurité professionnelles et moins tribales et les bonnes politiques frontalières contribueront à lutter plus efficacement contre l’extrémisme violent « .